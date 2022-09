BTG/FSB: Lula tem 42% das intenções de voto; Bolsonaro, 34%

Dados da pesquisa BTG Pactual, feita pelo Instituto FSB e divulgada nesta segunda-feira (5/9), apontam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta 42% das intenções de voto.

Bolsonaro

O atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), aparece com 34%. Isso significa queda de um ponto percentual do petista em relação à última pesquisa (29 de agosto) e de dois pontos de Bolsonaro, ambos dentro da margem de erro.

Ciro Gomes e Simone Tebet

O pedetista Ciro Gomes figurou com 8%. Em seguida apareceram Simone Tebet (MDB), com 6%, e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%. Os números correspondem ao cenário estimulado, no qual uma lista de candidatos é apresentada aos eleitores.

Os entrevistados que disseram que não votariam em nenhum candidato foram 3%; este mesmo percentual foi identificado no caso de eleitores que não sabem ou não responderam. Os votos nulos ou em branco totalizam 1%.

O instituto ouviu 2 mil eleitores, entre os dias 2 e 4 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%. A análise foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR 01786/2022.

