Lula em Manaus: visita é marcada por presença em ‘lugares-chave’ e comício

Manaus (AM) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da silva (PT) realizou uma série de atividades na capital amazonense ao longo da quarta-feira (31). Com aliados e apoiadores, o candidato à Presidência da República visitou alguns “lugares-chaves” que dialogam com sua agenda política para a região, como a defesa da Zona Franca de Manaus e dos povos indígenas.

O primeiro local que abriu a agenda da campanha de Lula na cidade foi a Moto Honda da Amazônia, no Polo Industrial de Manaus (PIM). O ex-presidente chegou na grande empresa japonesa por volta das 10h30.

Juntamente com Lula e seus assessores, também estiveram presentes na empresa o senador e candidato ao Governo do Amazonas Eduardo Braga (MDB), e a ex-senadora e candidata a deputa federal Vanessa Grazziotin (PCdoB).

Um pouco antes da chegada do ex-presidente, chegaram o senador e candidato à reeleição Omar Aziz (PSD), o deputado e candidato à reeleição Marcelo Ramos (PSD) e o senador Randolphe Rodrigues (Rede-AP).

À tarde, Lula e sua esposa Rosângela da Silva, também conhecida como Janja, visitaram o Museu da Amazônia (Musa), localizado na Zona Norte de Manaus.

Além de se encontrarem com mais de 35 entidades ligadas à defesa do meio ambiente, Lula e Janja também dançaram com povos indígenas. Durante a visita, Omar Aziz e Eduardo Braga acompanharam o ex-presidente no Musa.

Ainda no local, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) entregou duas cartas de compromissos em defesa da Amazônia e dos territórios extrativistas. A ação simboliza a luta pela produção da sociobiodiversidade, e a luta contra o desmatamento e grilagem. Para o presidente do CNS, Júlio Souza, os documentos garantem a proteção dos territórios.

“Queremos também o enfrentamento à mineração ilegal, ao desmatamento, as queimadas e, sobretudo, a flexibilização das leis ambientais que querem mudar para ‘passar a boiada’ para legalizar as terras públicas griladas na Amazônia. Nós queremos discutir uma gestão territorial, onde se possa avançar no diálogo com os órgãos ambientais do estado brasileiro, para que a região possa ter uma co-participação nas tomadas das decisões, na relação do Estado com as populações tradicionais”, disse Júlio.

Já às 18h, iniciou o comício de Lula, que reuniu aproximadamente 30 mil pessoas no Espaço Via Torres, Zona Centro-Sul de Manaus. O local ficou completamente lotado, antes do aparecimento do ex-presidente.

No evento, estavam diversos aliados políticos, como Marcelo Ramos, Omar Aziz, Eduardo Braga, Zé Ricardo (PT) e Sinésio Campos (PT). Em seu discurso, Lula criticou duramente o presidente Jair Bolsonaro.

“Sei que Bolsonaro já veio em Manaus. Ele veio aqui fazer motociata. Eu não. Eu vim aqui visitar a fábrica para conhecer os trabalhadores que estão fazendo as motos”, declarou o ex-presidente.

Visita positiva

Para o cientista político Carlos Santiago, a visita do ex-presidente Lula no Amazonas foi positiva, por se comprometer com pautas importantes para o estado.

“A visita do presidente Lula ao Amazonas foi positiva. Ele se comprometeu com o Polo Industrial de Manaus, se comprometeu com o desenvolvimento sustentável, sem agressões ao meio ambiente, se comprometeu em combater a pobreza no estado e no país e também se comprometeu em ajudar o Amazonas a fazer grandes investimentos em obras de infraestrutura, além de dialogar com os militantes sociais, ambientais e a classe empresarial”, afirmou.

O especialista também destaca a importância política da presença de Lula para conquistar mais votos e vencer as eleições no estado.

“Além disso, reforça o seu apoio aos candidatos que ele apoia para a Câmara dos Deputados, e o apoio a reeleição do senador Omar Aziz e a eleição do senador Eduardo Braga para governo. A presença de Lula no Amazonas empolga a militância de esquerda para a disputa das eleições”, disse.

Leia mais:

Lula realiza comício em Manaus e destaca compromisso com o Estado

Lula e Eduardo Braga visitam fábrica da Honda em Manaus

Lula em Manaus: visita ao Distrito Industrial e comício serão pontos principais de agenda