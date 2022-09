Lula realiza comício em Manaus e destaca compromisso com o Estado

O candidato falou sobre os investimentos feitos no Amazonas e destacou as realizações no período em que governou o país

Manaus (AM) – Uma multidão de apoiadores compareceu ao comício realizado pelo candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento foi realizado na noite desta quarta-feira (31), no espaço Torres Hall, na avenida das Torres, zona Norte. Durante o evento, Lula destacou o compromisso com o Amazonas.

“A primeira coisa que queria falar é que quando fui presidente da República todos os Estados foram tratados como jamais haviam sido tratados em toda história. Não tem outra razão para que eu volte a ser Presidente da República, que eu possa fazer mais do que foi feito” , relatou Lula.

O candidato falou ainda sobre os investimentos feitos no Amazonas e destacou as realizações no período em que governou o país.

“Eu tenho noção do que foi acabar com a fome nesse país reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Eu sei o que é uma mãe ficar em pé na beira do fogão e não ter feijão para colocar para o filho comer. Tive compromisso em garantir que cada pessoa no país tivesse o que almoçar e jantar. Sei da importância que é pra uma mãe ver seu filho indo para escola e conseguir por conta própria sustentar a família. Geramos empregos, aumentamos o salário em 74%” , disse.

Ao concluir sua fala, Lula pediu o apoio do povo para ser eleito e assumiu o compromisso de garantir dignidade para cada pessoa que reside no país.

“Venho aqui para dizer pra vocês que é possível consertamos esse país. É possível fazer universidades, escolas técnicas. Eu vim aqui para dizer que esse povo vai voltar a ter emprego, estudo. Esse povo vai voltar a trabalhar, a ter um salário digno e poder no fim de semana comer um churrasquinho e beber uma cervejinha. Eu quero ver o povo sorrindo e feliz” , concluiu Lula.

O comício contou com a participação do pré-candidato a governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), do senador Omar Aziz (PSD), o deputado estadual Sinésio Campos (PT), entre outras figuras políticas do Amazonas.

Durante sua fala, Eduardo Braga destacou a importância de se preservar o modelo econômico na região e promete que a parceria Lula e Braga, continuarão os projetos realizados pelas gestões anteriores do presidenciável.

“Quantos de nós não tem um parente que sustenta a família por meio do Distrito Industrial. Lula é a garantia que a Zona Franca terá segurança jurídica, é a garantia que nós possamos sonhar com novas empresas, novos empregos aqui em Manaus. Fizemos grandes obras, geramos empregos. Estamos vendo as pessoas sem conseguirem vagas em hospitais, faltam leitos. A volta de Lula e o time que estamos montando representa a mudança no Amazonas e fazer a vida das pessoas melhorar” , declarou.

Animados os apoiadores de Lula falaram ao Em Tempo sobre a expectativa para vê-lo.

“Estamos muito felizes por estarmos aqui prestigiando esse grande evento. Sou eleitora, apoiadora e estou com Lula. Ele foi o melhor presidente que esse país já teve” , declarou a agricultora Iraneide Araújo, de 53 anos.

Visita ao Musa

Na tarde desta quarta-feira (31), durante visita ao Museu da Amazônia (Musa), no bairro Nova Cidade, zona Norte, Lula falou que estados e prefeituras irão se envolver nessa luta. Ele estava acompanhado do candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida”, Eduardo Braga (MDB).

“Não queremos criar um sistema de segurança que alije os estados. Nossa intenção é aumentar a fiscalização, fazendo com que a Guarda Nacional, que pretendemos criar, ocupe todos os espaços. São 16 mil quilômetros de extensão da Argentina até a Guiana Inglesa” , ressaltou.

Sinésio Ticuna Trovão, presidente da Federação das Organizações dos Caciques e Comunidades indígenas Ticuna (Foccit), do município amazonense de Santo Antônio do Içá, falou que os candidatos à presidência da República, quando falam de projetos ligados à questão indígena, precisam consultar as diversas etnias existentes no Brasil.

“Os povos indígenas do Amazonas são diferentes dos povos do Mato Grosso e de outras localidades brasileiras. Só então pode começar a ser pensada essa questão tão ampla ”, disse Sinésio, reforçando que a intenção dos indígenas não é atrapalhar o desenvolvimento sustentável do país.

Visita a Fábrica da Honda

Em seu primeiro compromisso de campanha realizando visita as instalações da Moto Honda do Brasil, no Distrito Industrial, ao lado do candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB) e a sua vice na chapa, Anne Moura (PT).

Aos trabalhadores e diretores da empresa, Lula se comprometeu garantir a preservação do polo industrial de Manaus e, para isso, vai contar com o apoio do senador Eduardo Braga no governo do estado e do senador Omar Aziz, candidato à reeleição pelo PSD, no Senado da República. “Esse sempre será o nosso compromisso com o povo Amazonas”, disse o presidenciável.

No local, o senador Eduardo lembrou que o governo do PT foi responsável pela prorrogação por mais 50 anos da Zona Franca de Manaus e a luta contou com o apoio do MDB e da bancada do Amazonas no Congresso Nacional.

“O presidente Lula sempre foi um grande amigo do povo do Amazonas, e juntos vamos recolocar o nosso estado no caminho do desenvolvimento” , disse Braga.

A proposta dos candidatos é a implantação de ações de incentivo a geração de emprego, além da criação do programa Novo Cidadão, que vai garantir R$ 500 as famílias de baixa renda.

“E esse valor vai se somar aos R$ 600 do Auxílio Brasil, que o presidente Lula vai criar. Daremos um salário mínimo para as famílias amazonenses terem direito a se alimentar todos os dias” , afirmou Eduardo.

*Texto produzido por Suyanne Lima e com informaçaões de assessorias

