De acordo com pesquisa do Instituto Pontual, divulgada no domingo (4), o governador Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, agora é o líder da disputa de votos a menos de um mês da corrida às urnas no primeiro turno no Amazonas.

A diferença é de 6,2% a favor de Wilson, que tem 32,7% das intenções de voto na pesquisa estimulada, enquanto o segundo colocado, Amazonino Mendes (Cidadania), obteve 26,5%.

Em terceiro lugar ficou Eduardo Braga (MDB) com 14,9%, seguido de Ricardo Nicolau (Solidariedade), 3,5%; Carol Braz (PDT), 2,3%; Henrique Oliveira (Podemos), 1,5%, e Nair Blair (Agir), 0,9%. Israel Tuyuka (PSOL) ficou na última colocação com 0,7%.

Interior fala alto

Registrada no TRE-AM com o número 06508/2022, a pesquisa do Instituto Pontual consultou 2.318 eleitores em Manaus e em 13 municípios do interior do Estado.

Os pesquisadores ouviram eleitores em Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Coari, Tefé, Maués, Iranduba, Tabatinga, Manicoré, Humaitá, Autazes, São Gabriel da Cachoeira e Lábrea.

Os eleitores indecisos somaram 7,5%.

Empate técnico

Segundo o Pontual, Omar Aziz (PSD) segue liderando a disputa para o Senado em relação aos levantamentos anteriores. Entretanto, a diferença é pequena, apontando, na verdade, empate técnico entre ele e Arthur Virgílio Neto (PSDB), com 25,4%.

Atrás de Omar e Arthur, aparecem Coronel Menezes (PL), com 12,1%. Luiz Castro (PDT) possui 4,5%; Marília Freire (PSOL), 3,3%; Pastor Peter Miranda (Agir),1% e Elissandro Bessa (Solidariedade), 0,6%.

O maior do Norte

“Queremos transformar Manaus em uma cidade de grandes eventos a nível nacional e internacional”, disse o prefeito David Almeida (Avante) ao destacar o sucesso do maior festival de artes integradas do Norte do país, o “#SouManaus Passo a Paço 2022.

O evento, que se encerra nesta terça-feira (6), brindou a população com músicas de diversos gêneros como reggae, gospel, infantil, hip-hop, forró, samba, pop e sertanejo.

“A realização do #Sou Manaus é o pontapé inicial de tudo aquilo que a gente quer para Manaus com relação ao empreendedorismo, a arte, a cultura e nós vamos continuar esses investimentos nos próximos anos”, ressaltou David.

Piso polêmico

O jurista Wálter Maierovitch, colunista do site UOL, elogiou ontem o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pela suspensão da lei que cria um piso salarial para a enfermagem.

“Quando o Supremo decide tecnicamente, a gente tem que elogiar. E tem que dobrar o elogio quando a decisão técnica está estribada na Constituição. Portanto é legítima e justa”, destacou o jurista.

Quebradeira geral

Segundo Maierovitch, a decisão de Barroso é liminar e ainda terá desfecho no plenário do STF.

“O que o Barroso viu é que o piso poderia gerar quebra nos estabelecimentos, ir à falência, fechar tudo. Poderia haver redução de leitos, redução de custos, isso é um risco que existe e que o ministro decidiu bem ao verificar isso. O risco é muito alto”, disse Maierovitch.

Congresso reage

Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu á decisão de Roberto Barroso e prometeu tratar pessoalmente com ele a questão da suspensão do piso da enfermagem, nesta terça-feira (6).

Os deputados amazonenses Bosco Saraiva (SD) e Sidney Leite (PSD) se manifestaram nas redes sociais apoiando Pacheco e contestando a decisão que atinge dois milhões de enfermeiros no país.

Corrida ao STF

Dizendo-se ludibriados pelo Governo Federal, empresários da Zona Franca de Manaus forçam a barra para que o Estado, com o apoio da Suframa e da Prefeitura de Manaus, ingresse novamente no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o recente decreto presidencial que garante a redução do IPI em 35%, mas prejudica setores da ZFM.

Liderados pelo CIEAM (Centro da Indústria do Estado do Amazonas), os empresários enviaram uma carta às autoridades e aos membros da bancada federal do Amazonas no Congresso, defendendo a ação judicial contra o governo Bolsonaro.

Eles afirmam que o presidente, no decreto, não excepcionalizou os segmentos fitness, luminárias, componentes de informática, e algumas linhas de bicicletas, atingindo empresas como Athletic Brasil, Brudden da Amazônia, Unicoba, BIC e Salcomp.

Campbell na Enfam

O amazonense Mauro Campbell Marques, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assumiu a diretoria-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) para o biênio 2022-2024.

Ele vai substituir o ministro Og Fernandes no cargo.

Agressão a Cidade

Em nota assinada por todos os 24 deputados estaduais, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) repudiou a agressão sofrida pelo deputado-presidente da Casa, Roberto Cidade (União), na sexta-feira passada, em Borba.

Cidade foi surpreendido com violento um soco no nariz pelo prefeito Simão Peixoto (PL), seu desafeto político no município, na chegada da comitiva do governador Wilson Lima ao aeroporto de Borba.

Setor primário

Grande incentivador do setor primário, o deputado estadual Adjuto Afonso (UB) percorre o interior divulgando propostas que encaminhará ao Governo do Estado caso se reeleja em outubro. As propostas envolvem, sobretudo, agricultura, pecuária, pesca e extrativismo.

O parlamentar destaca o incentivo a editais de chamamento para fomento público às organizações que executem projetos autossustentáveis, geradores de trabalho, renda e inclusão social no interior.

Adjuto propõe também adequações à legislação ambiental de forma a agilizar os processos de licenciamento ambiental e planos de manejo florestal sustentável. Vai sugerir, ainda, a criação de linhas de crédito por atividade de acordo com a identificação econômica de município amazonense.

Subsídios

Adjuto disse à coluna que pretende também lutar pela extensão dos subsídios econômicos a outros produtos extrativistas do Estado.

Também vai propor a identificação do potencial de cada região como forma de valorizar o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização das características dos municípios, proporcionando o desenvolvimento socioeconômico em paralelo à proteção ambiental.

7 de Setembro

Tanto no WhatsApp quanto no Telegram, os grupos bolsonaristas estão divididos sobre o que fazer amanhã, dia da independência do Brasil, 7 de Setembro.

Uns defendem atos de respeito às regras do jogo democrático, outros sugerem que Bolsonaro mobilize as Forças Armadas para um golpe de Estado.

Enquanto uns desestimulam novos ataques à democracia, outros insistem em mensagens do tipo “fora, comunistas”, “fora, STF” e “fora, Lula”.

Não às fake news

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção (CACC) não vai entregar homenagem para jornalistas, colaboradores, mídia impressa, portais, blogs e sites de notícias que forem condenados pelo Poder Judiciário e que sejam produtores e divulgadores de fake news (falsas notícias) antes e durante as eleições.

Como o Comitê tem recebido muitas denúncias sobre o uso de fake news no processo eleitoral, a entidade não quer ter vínculo e nem premiar quem produz falsas notícias, contribuindo assim para péssimas escolhas do eleitor.

Leia mais:

Wilson Lima assume liderança na disputa por Governo do AM, diz Pontual Pesquisas

A agenda ambiental

Os que não querem votar