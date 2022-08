Os que não querem votar

O horário da propaganda eleitoral gratuita, que iniciou na sexta-feira (26), será decisivo para que grande parte do eleitorado do Estado defina em quem votar na disputa eleitoral

No Amazonas, o horário da propaganda eleitoral gratuita, que iniciou na sexta-feira (26), será decisivo para que grande parte do eleitorado do Estado defina em quem votar na disputa do primeiro turno da batalha de votos para o Palácio da Compensa.

De acordo com recente aferição do Instituto Ipec, é substancial o número de eleitores dispostos a não votar em ninguém, o que deve elevar o nível de preocupação entre os candidatos majoritários que podem enfrentar uma surpreendente abstenção na corrida às urnas de outubro.

A preocupação, que também já acendeu o sinal vermelho nos quartéis generais dos principais concorrentes à Presidência da República, além de tirar o sono dos marqueteiros, exige que todos os postulantes, sem exceção, se voltem para a apresentação de propostas racionais para as demandas que envolvem economia, educação, saúde, infraestrutura e outras áreas importantes.

O lado bom desse novo cenário é que a necessidade do encaminhamento de propostas evitará que as notícias falsas preponderem e enlameiem a campanha eleitoral nas redes sociais. Somente as propostas mudarão o comportamento dos indecisos que, longe de serem alienados, estão cansados da velha política das baixarias de beira de barranco.

Com a veiculação das propostas, o eleitor indeciso poderá julgar melhor a capacidade e o bom senso de cada candidato e definir com consciência, dignidade e acerto aquele que será merecedor do seu voto.

