Manaus (AM) – Após ser resgatado com cinomose, doença do carrapato (erliquiose canina) e a pata quebrada, o cachorrinho Mindu se recuperou e está há quase um ano aguardando uma nova família em Manaus. O cachorro sem raça definida foi resgatado no Passeio do Mindu – lugar que deu o nome ao cão -, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul da capital, pelo estudante Leonardo Sena.

“Fui caminhar no local e vi que tinha uma árvore caída. Quando dei a volta e fui observar o que tinha acontecido, vi um cachorro bem machucado, que mal se mexia, embaixo da árvore. Choveu muito nesse dia. Com a ajuda de alguns vizinhos, levamos ele ao veterinário para que pudéssemos tratá-lo e colocá-lo para adoção”, explicou Leonardo.

O resgate do “vira-lata caramelo” aconteceu em 28 de dezembro. Nos dois meses seguintes, o cão passou por exames, tratou as doenças com medicamentos, esteve em lares temporários e ficou pronto para se vacinar, castrar e vermifugar.

Atualmente, Mindu vive em um hotel temporariamente. Foto: Acervo pessoal

“Tive ajuda de amigos para conseguir os valores dos medicamentos e todo o tratamento. Ele chegou a ficar em um lar temporário durante o período. Graças a Deus, não teve sequelas e hoje é um cachorro brincalhão e super sociável com outros ‘doguinhos’”, completou o estudante.

Esperando por uma família

Atualmente, Mindu vive temporariamente no Hotel Pet da Rose, hospedagem domiciliar localizada no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, que abriga animais resgatados e animais domésticos que precisam de cuidados médicos. O espaço também é perfeito para donos que desejam viajar e não sabem onde deixar os “filhos de quatro patas”.

“Mindu é muito brincalhão. Está sempre aprontado com os amigos, vive aparecendo nos vídeos que publico no Instagram do hotel (@hotelpet_roseaguiar). Só está esperando uma família para alegrar e dar muito amor. Dê uma chance para esse lindão”, disse Rose, proprietária do local e cuidadora dos animais.

Para conhecer o Mindu ou obter mais informações sobre a adoção, o interessado pode entrar em contato com o Leonardo Sena através do (92) 99286-8526. Quem quiser saber mais da história do cão, pode entrar no perfil do Instagram do estudante: @leonardosena.

