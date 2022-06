Mulher compra filhote de cachorro e dois anos depois descobre que é urso

Uma mulher, identificada como Su Yun, teve uma grande surpresa ao descobrir que o filhote de cachorro que havia comprado se tratava, na verdade, de um urso-negro-asiático. Ela relatou que, depois de dois anos, começou a desconfiar das características do animal de estimação e acionou uma equipe de resgate. O caso ocorreu em Kunming, capital da província de Yunnan, na China. As informações são do jornal Extra.

Su Yun relatou que estava de férias e comprou o filhote de cachorro, que achava ser da raça mastim tibetano.

“Uma caixa de frutas e dois baldes de macarrão todos os dias. Quanto mais ele crescia, mais parecia um urso. Tenho até um pouco de medo de ursos”, disse em entrevista à mídia local.

Então ela resolveu acionar uma equipe de resgate para ter a opinião de especialistas. Porém o urso foi apreendido e levado para um santuário ecológico, onde divide espaço com outros animais da mesma espécie.

O urso-negro-asiático corre o risco de extinção por causa da caça. As suas partes são negociadas por altos valores nos mercados clandestinos devidos às supostas propriedades medicinais e afrodisíacas.

*Com informações da Isto é

