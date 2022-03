Com mais de 100 animais resgatados, associação incentiva adoção e carece de doações

Atualmente, a Apam tem alto número de animais e não consegue aceitar novos resgatados. Ajuda com doações podem ser feitas no abrigo ou através do pix 856.686.642-87

Manaus (AM) – Diariamente, muitos cachorros e gatos são vistos sozinhos pelas ruas de Manaus e em situação de vulnerabilidade, sem ter o que comer ou onde se abrigar. Diante dessa situação, duas irmãs criaram a Associação Portal dos Anjos Manaus (Apam), com o objetivo de cuidar de animais abandonados e encaminha-los para uma nova família. Atualmente, mais de 100 pets recebem cuidados da Apam, que enfrenta dificuldades com a procura baixa de adoções.

De acordo com a Janaína Melo, presidente da Apam, a organização não possui ajuda financeira de patrocinadores ou de órgãos públicos. Dessa forma, se mantém a partir de doações, que podem ser realizadas de forma presencial, no abrigo, ou por meio do seguinte pix: 856.686.642-87. Informações podem ser obtidas através do perfil @adocao.apam.manaus, no Instagram.

Ainda assim, grande parte dos recursos vem do próprio bolso de Janaína e de sua irmã, Mariana. Em média, a Apam gasta semanalmente R$ 1.500,00 com medicações e exames. Já mensalmente, os custos chegam a R$ 9 mil, com rações que alimentam 97 cães e 5 gatos.

Janaína explica que as doações são essenciais, principalmente nos períodos em que o abrigo apresenta grandes gastos com situações imprevisíveis, como quando um animal fica doente e ou precisa passar por uma cirurgia com urgência. Além de receber doações em dinheiro, o abrigo também aceita itens como toalhas, comedouros de metal, ração, areia de gato e medicamentos humanos e de animais.

Poucas adoções

Hoje, a associação enfrenta um problema relacionado à baixa procura para adoção dos pets, que ocorre entre três a quatro vezes por mês. Em decorrência disso, muitos animais acabam ficando no abrigo por muito tempo, sem verdadeiramente encontrar um lar.

“Com a adoção mais devagar, a gente vai acumulando. O nosso objetivo não é acumular animal, a gente não tem intenção nenhuma de ficar para sempre com nenhum deles. A gente sabe que eles precisam de um lar, eles precisam de adoção. Isso é muito importante na vida deles”, diz Janaína.

Como muitos animais acabam não sendo adotados, Janaína explica que a Apam não consegue resgatar e nem receber outros pets abandonados na rua, pois precisa dar atenção não somente ao grande número de bichinhos dentro do abrigo, mas como também dar conta dos altos custos que cada um deles demanda da organização. Por isso, a presidente ressalta a importância da adoção.

“Se a gente conseguisse adoção, a gente conseguiria abrir as alas para colocar novos animais, que estão doentes na rua. Então a gente fica limitado. O abrigo é de passagem, para reabilitá-los e serem adotados”, completou Janaína.

Há 10 anos, salvando vidas

Em junho de 2012, as irmãs Janaína e Mariana Melo abriram a Apam no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus, com a finalidade de resgatar, reabilitar e colocar para adoção os animais encontrados abandonados na cidade. Segundo Janaína, a missão da organização é mudar a realidade de tantos cachorros e gatos, para que tenham dignidade e um lar para morar.

“Achamos que o mundo deve ser igual para todos e não deve mais existir diferenças e preconceitos. Afinal, não existe animal de rua, pois nenhum animal é da rua, o que existem são animais que tiveram a infelicidade de cair em mãos erradas e acabaram tendo que se virar e passar a sobreviver nas ruas”, finalizou a presidente da Apam, Janaína Melo.

