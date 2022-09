Não há dúvida de que, depois de quatro dias de intensos festejos, com espetáculos de cultura e arte que se misturaram a música e ao entretenimento, o #SouManaus Passo a Paço 2022, promovido pela Prefeitura de Manaus, deixou um saldo mais do que positivo junto à população amazonense.

Um público de 380 mil pessoas, de acordo com estimativas oficiais, prestigiou o evento, superando as 63 mil que compareceram ao festival em 2015, conforme o Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Em 2016, o público chegou a 64 mil. Em 2017, 50 mil. Em 2018, mais de 93 mil pessoas, e em 2019, 201 mil.

Em 2020 e 2021 houve a pandemia da Covid-19, que paralisou os eventos de massa em todo o Estado. Passada a pandemia, o prefeito David Almeida resgatou e tocou em frente aquele que ele mesmo classifica de o maior festival de cultura e arte do Norte do país. “Pensamos grande e conseguimos alcançar o objetivo do #SouManaus. A partir do próximo ano, teremos um novo desafio: sermos maiores do que fomos este ano. E vamos conseguir. Em 2023 já teremos a mudança definitiva do festival que deixa de ser Passo a Paço e transforma-se em #SouManaus”, diz David.

Bem organizado, o #SouManaus poderá se transformar em um dos principais atrativos turísticos do Norte brasileiro, oferecendo um fantástico universo de atrações que, certamente, impulsionará a cultura e a arte do Estado em proporções fantásticas, chamando mais ainda a atenção do país e do mundo para a Amazônia e para o Amazonas.

