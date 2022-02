Na Suframa, Prefeitura de Manaus apresenta ‘estande conceito’ do Mais Distrito

Apresentação vai acontecer na quinta (24), durante Reunião Ordinária do Conselho Administrativo (CAS). O 'Mais Distrito' envolve uma série de intervenções para uma área de mais de 152 mil m² na Zona Sul da capital

Manaus (AM) – Nesta quinta-feira (24), na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), será apresentado pela Prefeitura de Manaus o ‘estande conceito’ do Mais Distrito. A montagem acontece durante a 302ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo (CAS). O prefeito da capital amazonense, David Almeida, e o superintendente, coronel Algacir Polsin, estarão presentes.

Apresentando o conceito de desenvolvimento urbano, humano, social e sustentável, a Prefeitura foca em passado, presente e futuro. A montagem do estande faz um resumo da extensa revitalização realizada no Distrito Industrial (DI) pela gestão David Almeida, que concluiu uma obra que se arrastava há anos.

“Nós queremos fomentar mais oportunidade, negócios, sustentabilidade e faremos isso mudando o eixo turístico da cidade. Em frente à sede da Suframa, por exemplo, vamos construir um parque com playground temático, uma atração turística de primeiro mundo. Nossa ideia é trazer de volta as famílias e os turistas para o calçadão da Suframa. Precisamos nos unir pelo bem do modelo e por sua continuidade, pois é ele que mantém nossa floresta de pé”, destacou o prefeito David Almeida.

Atualmente, Manaus ocupa a 6ª economia do Brasil e tem a Zona Franca como propulsora e fonte indutora de negócios e faturamento. Por conta disso, a Prefeitura tem mantido equipes permanentes de limpeza na área para a conservação das vias e revitalizações que vão se somar ao futuro programa “Mais Distrito”.

Mais Distrito

O ‘Mais Distrito’ envolve uma série de intervenções estimadas para uma área de mais de 152 mil m² na Zona Sul. O conceito será apresentado no estande para os participantes da reunião do CAS, partindo da importância do território que produz mais de 100 mil empregos diretos e ainda auxilia na preservação da floresta amazônica.

Uma das etapas da revitalização propõe a construção de um museu. Foto: Divulgação

Com o ‘Mais Distrito’, a Prefeitura de Manaus vence a barreira de bairro com matriz e vocação industriais para se transformar em um local de atrações turísticas, culturais, tecnológicas e sustentáveis, visando a integração com o ambiente reabilitado e a qualidade de vida de trabalhadores, moradores e turistas.

O trabalho de revitalização do Distrito Industrial pela prefeitura durou nove meses e incluiu serviços de drenagem, implantação de calçada, meio-fio, sarjeta, concretagem em trechos de paradas de ônibus e sinalização de trânsito. Ao todo, mais de 50 quilômetros de vias foram totalmente revitalizados.

