Em ação noturna, Prefeitura de Manaus intensifica recapeamento asfáltico nas zonas Norte e Oeste

Manaus (AM) – Foram 15 anos de espera pelo asfalto novo na porta da casa do Leandro Honorato, morador da rua São Luís, no bairro Santo Antônio, zona Oeste. Na noite desta quinta-feira, 8/9, as equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensificaram os trabalhos de recapeamento na área.

Na outra ponta da cidade, o morador do bairro Santa Etelvina, Alexandre Cavalcante, comemorou a chegada do asfalto novo, acompanhando de perto o serviço na rua Miguel Silveira, na zona Norte.

“Era tudo esburacado aqui. Nunca imaginei que um serviço como esse chegaria na minha rua. Estão de parabéns”, destacou Alexandre.

Por meio do programa “Asfalta Manaus”, as equipes da Seminf intensificam o recapeamento das ruas da capital, realizando etapa de fresagem, imprimação e aplicação de massa asfáltica.

“Não tem mais tapa-buracos, agora é recapeamento em toda a extensão das vias. O prefeito David Almeida determinou que o serviço seja completo nos bairros de Manaus, de modo que nenhum rastro de buraco fique para trás”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.

O secretário complementou que trabalhos como esses serão intensificados na capital.

“Acredito que só assim conseguiremos reerguer Manaus e dar a ela a infraestrutura que merece”, salientou.

O trabalho foi realizado na noite desta quinta-feira, de forma simultânea, nas zonas Norte e Oeste. No Santa Etelvina, a farmacêutica Marília Gonçalves, moradora há 30 anos da área, foi surpreendida pelas máquinas e homens na rua.

“Cheguei do trabalho, saí para jogar o lixo e ‘dei de cara’ com a equipe trabalhando nesse horário, à noite”, disse Marília. ”Estão fazendo um trabalho de excelência”, complementou.

Serviço

A Seminf viabilizou 660 toneladas de asfalto para essa ação noturna. Em 418 metros da rua São Luís, no Santo Antônio, foram aplicadas 260 toneladas de massa asfáltica. No bairro, 27 ruas receberam o “Asfalta Manaus”.

Na rua Miguel Silveira, no Santa Etelvina, 210 toneladas foram aplicadas em 268 metros de extensão da via.

Depois, as equipes seguiram para as ruas Marinho Tavares e Tancredo Neves, tendo à disposição do serviço outras 110 toneladas.

Os trabalhos começaram pela manhã, com a fresagem, e terminaram à noite, com a imprimação e aplicação de massa.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

