Bairro Coroado recebe recapeamento asfáltico em Manaus

Manaus (AM) – Com avanços de obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), da Prefeitura de Manaus, realiza obras de recapeamento asfáltico em diversos bairros da capital. Nesta quarta-feira, 30, os serviços são feitos na rua Coronel Pedro Barros, no Coroado 3, que estava há mais de dez anos sem manutenção.

A via estava bastante deteriorada devido ao grande número de buracos, comprometendo a trafegabilidade e causando transtornos aos moradores.

Equipe de trabalho

Uma equipe com 10 homens realizou os serviços de limpeza no local e, em seguida, utilizando máquinas retroescavadeiras, rolos compressores e caçambas, atuou no recapeamento total da Coronel Pedro Barros e, com aplicação de 60 toneladas de massa asfáltica ao longo de 300 metros de extensão.

A equipe de trabalho realizou na via serviços de fresagem (remoção da camada antiga do pavimento), para em seguida aplicar nova camada de asfalto.

De acordo com a Seminf, em nota ao EM TEMPO, equipes da Prefeitura de Manaus continuam atuando em diversas frentes de obras, não apenas em serviços de recapeamento asfáltico, mas também em drenagens profundas e recuperação de meio-fio, sarjetas e calçadas.

