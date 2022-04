Área central de Manaus recebe recapeamento asfáltico

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), executa, no período noturno, as obras de recapeamento asfáltico na rua Miranda Leão, Centro, zona Sul. Os trabalhos foram iniciados na noite dessa quarta-feira (13).

Uma equipe com 15 servidores atuou no local, onde maquinários e mais de 100 toneladas de asfalto foram usados na recomposição da via.

Os serviços tiveram início com a retirada do asfalto desgastado, a rua foi fresada e, na sequência, recebeu a nova pavimentação que irá devolver a trafegabilidade de qualidade para todos.

Acompanhando de perto os serviços, o titular da pasta, Renato Júnior, explicou que os trabalhos noturnos são realizados em pontos onde durante o dia a circulação de veículos e pedestres é mais intensa.

“A administração do prefeito David Almeida não para, a Seminf tem ações diuturnamente em todas as zonas da capital. A programação noturna será realizada em áreas com fluxo intenso de pessoas e veículos e, nas outras localidades, as ações durante o dia seguem em ritmo acelerado. Essa é uma preocupação pertinente, pois sabemos que as obras de recapeamento causam transtornos no trânsito, mas são momentâneos, o benefício é sempre mais relevante. Pedimos a compreensão da população, mas estamos trabalhando para melhorar de forma rápida a trafegabilidade da nossa capital”, concluiu Renato.

Outras frentes de obras acontecem durante o dia. Os bairros Alvorada e Planalto estão com equipes trabalhando em trechos desgastados pela chuva.

A avenida Desembargador João Machado está sendo toda recuperada.

