Homem é preso suspeito de oferecer doce para criança e tentar estuprá-la

O tio de uma criança de 10 anos evitou que ela fosse estuprada em Apiaí, no interior de São Paulo. O suspeito é um amigo da família, de 22 anos. Ele atraiu a vítima com doces para a casa dele, mas foi impedido a tempo de consumar do crime. O tio da menina e moradores vizinhos agrediram o rapaz antes de a Polícia Militar chegar e prender o homem.

De acordo com a avó da vítima, que não quis se identificar, o suspeito estava na casa dela com a menina antes da tentativa de estupro de vulnerável, na tarde do último domingo (4).

A avó da criança revelou conhecer o criminoso desde que ele era pequeno. “Cuidava dele. Era de casa. Um bom ‘piá’ [menino], não imaginava isso. Ele estava aqui [na casa da avó] como sempre, pois é muito amigo dos meus filhos. Ele estava bêbado e foi embora, mas convidou ela [criança] para ir junto e ela foi”.

Segundo a avó, ao perceber que todos estavam procurando pela menina, o irmão da vítima, de 5 anos, falou para a mãe que a irmã havia saído do local com um homem. Foi quando o tio dela pensou que o jovem que estava na casa deles poderia ter levado a menina.

A mãe da menina, muito abalada, disse que a criança revelou ter sido atraída pelo homem com doces, e que a filha levou socos na barriga e tinha marcas de esganadura. Ela confirmou que o suspeito estava na casa da mãe dela e agradeceu ao irmão por ter salvado a criança.

De acordo com Polícia Militar, quando os agentes de segurança chegaram ao local do crime, a população estava revoltada e “fazendo justiça com as próprias mãos”. Os policiais conduziram o suspeito para a delegacia, onde ele permaneceu preso.

*Com informações do Polícia 24horas

Leia mais:

Médica que matou o próprio filho é condenada a 12 anos de prisão

Polícia procura jovem que raptou criança de sete meses

Homem é condenado a seis anos de prisão após ser flagrado com 10 trouxinhas de maconha em Manaus