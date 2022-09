Marina contra a BR-319

A reaproximação, consolidada no último final de semana, entre o ex-presidente Luiz (PT) e a ex-ministra Marina Silva (Rede), não é um bom sinal para os defensores da repavimentação da BR-319, uma rodovia deliberadamente boicotada por ela no período em que ocupou o Ministério do Meio Ambiente.

Em nome da reconciliação com Lula, Marina, que é candidata a deputada federal nas atuais eleições pela Rede Sustentabilidade, entregou ao presidenciável petista um elenco de propostas, de certo modo importantes sobre a Amazônia, enfatizando tolerância zero para garimpos, bem como pregou a reformulação dos negócios na floresta, incentivo a indústrias mais compatíveis, como a farmacêutica ou de comércio, e a criação do chamado “crédito verde”, um incentivo fiscal a empresas que atendam a regras ambientais instituídas.

No entanto, não se pode alimentar ilusões de que Marina apoiará o andamento do processo burocrático de concessão de licenciamentos para a repavimentação do trecho central da BR-319 caso se eleja para a Câmara dos Deputados. Seu histórico é de total ojeriza à rodovia que liga o Amazonas ao mercado do Sul do país.

Em 2018, quando candidata do PSB à Presidência da República, ela criticou duramente o licenciamento ambiental para o asfaltamento do polêmico trecho de mais de 400 quilômetros. “A BR-319 até hoje não provou sua viabilidade econômica, nem sua viabilidade social, nem sua viabilidade ambiental”, disse ela à época. Tudo indica que, com Marina de volta ao Congresso, ou, quem sabe, ao Ministério do Meio Ambiente, o sonho da reconstrução da BR-319 ficará cada vez mais distante.

