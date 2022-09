Para a deputada Alessandra Campêlo (PSC), a urgente reedição do Decreto 38 663/2018 encerrará a crise que afeta atualmente o transporte alternativo

A deputada Alessandra Campêlo (PSC) disse nesta quinta-feira (15) que a urgente reedição do Decreto 38 663/2018, solicitada por ela ao Governo do Estado, encerrará a crise que afeta atualmente o transporte alternativo e executivo nas zonas Norte e Leste de Manaus.

“Além da isenção do IPVA, também solicitei ao governador Wilson Lima que os subsídios sobre a passagem de ônibus concedidos às grandes empresas alcancem o transporte alternativo e executivo”, disse a parlamentar da tribuna da Assembleia Legislativa, ontem.

Conforme Alessandra, o decreto reeditado evitará a repetição do “caos” que atingiu a cidade de Manaus na quarta-feira (14), quando mais de 200 ônibus alternativos (“amarelinhos”) paralisaram suas atividades, prejudicando o ir e vir da população.

Enfermeiros

O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal referendou, ontem, a decisão liminar do ministro Luís Barroso que suspendeu o piso nacional da enfermagem para que sejam esclarecidos os impactos financeiros em estados e municípios, a empregabilidade e a qualidade de vida dos serviços de saúde.

Os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux acompanharam o voto do relator, mantendo a decisão monocrática de Barroso do último dia 4.

Ruas da Copa 2022

A Prefeitura de Manaus vai trazer de volta as emoções das ruas enfeitadas para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar, em novembro.

Na noite desta sexta-feira (16), a Manauscult lançará o edital denominado “Ruas da Copa 2022”, que contemplará até dez ruas e espaços públicos para a exibição dos jogos da Seleção.

O lançamento será às 20h, na Praça do Eldorado, Parque 10, Zona Centro-Sul. Poderão concorrer ao edital ruas, praças, campos, quadras e demais lugares que contribuam para as atividades culturais, artísticas e demais manifestações populares na capital.

Segurança e oxigênio

Em entrevista, ontem, a um canal de televisão, o governador Wilson Lima (União Brasil) disse que a sua gestão à frente do Estado transformou a segurança pública, investindo em concursos públicos e na revitalização de delegacias. “Não havia concursos desde 2009”, expressou ele.

Quanto à polêmica questão do oxigênio, Wilson destacou que o colapso da saúde a partir da pandemia do coronavírus despertou o Estado para investimentos na instalação de usinas no interior.

Agora, são 30 usinas instaladas nas unidades hospitalares de vários municípios produzindo oxigênio medicinal.

Auxílio Brasil

Os beneficiários do programa Auxílio Brasil, que tenham na sua composição familiar crianças menores de 7 anos, gestantes e mulheres de 14 a 44 anos, devem retornar às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no segundo semestre deste ano para atualização do acompanhamento em saúde.

Segundo a Semsa, uma das condições para que o benefício seja mantido é a consulta na Atenção Primária ao menos duas vezes ao ano.

Em Manaus, 254.695 pessoas devem realizar o acompanhamento em saúde na segunda vigência do programa, de julho a dezembro, sendo 81.987 crianças e 172.708 mulheres.

Vera Magalhães

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo vai apurar o episódio em que o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) ofendeu a jornalista Vera Magalhães após debate entre candidatos ao Governo de São Paulo promovido por TV Cultura, Folha e UOL.

Não fosse a ação de seguranças, Douglas teria agredido fisicamente a jornalista após o encerramento do debate que teve a presença do ex-ministro Tarcísio de Freitas, candidato apoiado pelo deputado ao governo paulista.

“Manaus em Movimento”

As inscrições para a primeira edição da corrida de rua “Manaus em Movimento”, promovida pela Prefeitura de Manaus, estarão abertas a partir das 8h desta quinta-feira, 15/9, pelo site https://www.eventbrite.com.br/.

O evento, organizado pela Semsa, está agendado para o próximo dia 24, com largada e chegada no complexo turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste da capital.

Transporte gratuito

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção enviou ofício ao TRE/AM solicitando o encaminhamento à Prefeitura de Manaus do pedido de gratuidade no transporte coletivo nos dias das eleições na capital do Estado.

A gratuidade, conforme o Comitê, é necessária em função da obrigatoriedade do voto, que é facultativo apenas aos cidadãos com menos de 18 ou mais de 70 anos de idade.

Nicolau otimista

Apesar de ainda correr atrás dos líderes das pesquisas de intenções de votos, o candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade) aposta em uma “virada” nesta reta final de campanha eleitoral em primeiro turno.

Ontem, o candidato disse que as “recepções calorosas” oferecidas a ele no conjunto Manoa, Zona Norte, e no Bairro Redenção, na Zona Oeste, o convenceram de que a apresentação de propostas à população é a melhor receita para turbinar sua campanha e surpreender nas urnas de outubro.

Famílias endividadas

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM), Marcus Evangelista, o nível de endividamento, referente ao mês de agosto, das famílias de Manaus com o comércio e os serviços locais chegou a 70,4%.

O percentual é maior do que o registrado em julho de 2022 (67%), ficando pouco acima da marca de agosto de 2021 (69,7%), destaca Evangelista.

Medo da abstenção

Estrategistas da campanha presidencial de Lula já começam a se mexer para que a abstenção, no primeiro turno das eleições, seja a mínima possível, sobretudo envolvendo os eleitores de baixa escolaridade e renda.

Esses eleitores representam a força que mantém Lula no topo das pesquisas, e uma abstenção anormal poderia influenciar negativamente o resultado da corrida às urnas no dia 2 de outubro, prejudicando o presidenciável petista que ainda aposta em vitória no primeiro turno.

Armas suspensas

Para evitar violência política na campanha eleitoral, o Exército suspendeu a autorização da compra de armas de uso restrito a CACs (caçadores, atiradores e colecionadores).

A medida contempla decisão liminar do Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que impôs restrições à aquisição de armas de uso restrito, como o fuzil.

Dia do Cliente

Em homenagem ao Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, as lojas do Shopping Manaus ViaNorte oferecerão descontos de até 50% em diversos produtos.

As promoções seguem até o próximo domingo (18).

“Amazônia Viva”

Neste sábado (17), e domingo (18), das 9h às 18h, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promoverá o Hackathon “Desafio da Amazônia Viva”, voltado para estudantes de Comunicação com o objetivo de incentivar a criação de publicações nas redes sociais, no estilo meme, card ou vídeo/reels.

As temáticas do evento: Queimadas, Garimpo, Desmatamento Zero e Cidade Limpa. As melhores criações concorrerão a premiação de R$ 4 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil para primeira, segunda e terceira colocação, respectivamente.

A programação completa e o regulamento do hackathon estão disponíveis no site da FAS.

Terminais flutuantes

Segundo a Seinfra, 25 terminais flutuantes estão sendo construídos pelo Governo do Estado para servir aos municípios amazonenses.

No último dia 12, o termo de cessão para Autazes e Maués foi assinado pelo titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, e os prefeitos Andreson Cavalcante e Júnior Leite.

Os terminais, de passageiros e cargas, funcionarão à base de energia solar, cada um com capacidade para suportar até 20 toneladas, investimentos da ordem de R$ 32,3 milhões e gerando 838 empregos diretos e indiretos.

