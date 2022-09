Divulgada no último domingo, pesquisa do Instituto Eficaz mostra o governador Wilson Lima (União Brasil) ampliando vantagem sobre Amazonino Mendes (Cidadania) na corrida estadual.

Nos três levantamentos realizados pelo Instituto desde o início de 2022, Wilson evoluiu de 23% para 30%, contra um quadro negativo do seu oponente, que tinha 32% em julho e agora tem 26%.

O senador Eduardo Braga (MDB) tinha 16% em julho e não mostrou crescimento na atual aferição do Eficaz, conseguindo 15% da preferência do eleitorado amazonense.

Omar segue na frente

Segundo o Eficaz, Omar Aziz (PSD), com 27,5%, segue na frente de seus adversários na briga pelo Senado. Atrás dele, aparece Arthur Virgílio Neto (PSDB) com 23,1%.

Mais atrás estão Coronel Menezes (PL), 18,8%; Luiz Castro (PDT), 6,5%; Marília Freire, 1,9%; Pastor Peter Miranda, 1,3%, e Bessa, com 0,7%.

O número de votos brancos e nulos é da ordem de 20,2%.

Quase reeleitos

Pesquisa Datafolha/Ipec mostrou que a reeleição de governadores em 10 estados brasileiros, e a eleição de dois prefeitos de capitais que disputam governos, com mais de 50% nas projeções de votos válidos, serão definidas em primeiro turno.

Divulgada no domingo (11), os números indicam o favoritismo quase absoluto de Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais e de Ratinho Júnior (PSD) no Paraná.

Os favoritos no Distrito Federal e em mais nove estados: Bahia, ACM Neto; Pará, Helder Barbalho; Distrito Federal, Ibaneis Rocha; Goiás, Ronaldo Caiado; Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra; Mato Grosso, Mauro Mendes; Espírito Santo, Renato Casagrande; Piauí, Sílvio Mendes; Tocantins, Wanderlei Barbosa; Acre, Gladson Cameli e Roraima, Antonio Denarium.

Disputa quente

Conforme o Ipec, três governadores enfrentam disputa acirrada com seus principais adversários.

No Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) tem 30% das intenções de voto e lidera a disputa seguido de perto por Amazonino Mendes (Cidadania).

Em Rondônia, o governador Marcos Rocha (União Brasil), também com 30%, empata com Ivo Cassol (PP). Em Alagoas, o empate é entre o governador Paulo Dantas (MDB) (24%) e o senador Rodrigo Cunha (União Brasil), com 21%.

Drama do “Lixão”

No sábado passado, em campanha pela reeleição, o governador Wilson Lima visitou Parintins onde prometeu ampliar o Ilumina+ Amazonas, assegurando que o velho drama do “lixão” da Ilha Encantada será resolvido em 2023.

Ele destacou a Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos com Pirólise, com investimentos de R$ 90 milhões.

Prefeito “nem aí”

No domingo (11), em Autazes, o senador e candidato ao governo estadual, Eduardo Braga (MDB), alfinetou o prefeito Andreson Cavalcante (União) por omitir emenda de sua autoria que possibilitou a destinação de R$ 26,87 milhões para a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) Fluvial.

“A UBS está sendo construída, mas o prefeito não diz que o recurso foi arrumado por mim e não diz sequer que a solução jurídica para fazer a UBS fluvial foi encontrada pela minha equipe, nós disponibilizamos R$ 2,89 milhões. A UBS é fruto de emenda nossa”, protestou o candidato em comício no município.

Rosa Weber

Empossada ontem na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Rosa Weber autorizou a Polícia Federal (PF) a analisar provas sobre três investigações preliminares que tem o presidente Jair Bolsonaro como alvo na CPI da Covid-19 presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM).

O ato de Weber, aceitando pedido dos senadores da cúpula da CPI, jogou por terra o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) que quer o arquivamento das apurações.

Bessa aprovado

A candidatura de Edson Bessa (PSB) a deputado estadual foi deferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem ressalvas.

Ex-prefeito de Manacapuru, Bessa promete lutar, caso eleito para a Aleam, pela expansão dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus para a Região Metropolitana da capital.

Vacinação

A Prefeitura de Manaus prossegue a vacinação contra a Covid-19, com o funcionamento de 87 pontos de imunização até sexta-feira (16).

A vacina, que pode ser recebida por crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas, é a principal forma de evitar as manifestações graves do vírus.

A lista completa com os horários de funcionamento e endereços de cada estação de vacinação pode ser conferida pelo link: bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da Semsa (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

“Conecta 5G”

Luminárias com sensores serão instaladas em postes de energia como antenas de internet 5G em Manaus.

O projeto “Conecta 5G” será executado pela Semtepi em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), conforme acordo assinado pelo prefeito David Almeida (Avante).

Constrangimento

Aconteceu no sábado (10) em Parintins. O cenário do comício era de apoio à reeleição do governador Wilson Lima (União) e do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao ser anunciada a presença do candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes (PL), no evento, iniciou-se um coro de vozes gritando “Lula”, “Lula”.

Sem outra saída, Menezes teve que aturar o constrangimento. No município, Lula detém praticamente 80% das intenções de votos.

Moacir Cidadão

Conforme propositura de autoria do deputado Serafim Corrêa (PSB), o pesquisador Moacir Tadeu Biondo será agraciado, nesta terça-feira (13), com o título de Cidadão do Amazonas por seus importantes estudos, há 40 anos, sobre o uso dos recursos da floresta amazônica para fins medicinais.

O evento ocorrerá às 13 horas, no Plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Auxílio salgado

Levantamento do jornal Estadão mostra que o Auxílio Brasil, da ordem de R$ 600, caso seja mantido por quem vencer a disputa presidencial em outubro, custará aos cofres federais o valor de R$ R$ 157,7 bilhões em 2023.

Especialistas consideram o valor impossível de ser executado pelo próximo presidente que quiser continuar contemplando 21,6 milhões de famílias brasileiras de baixa renda com o benefício.

Atacando mulheres

Segundo o Datafolha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) é o candidato que mais ataca as mulheres e a democracia, com 51% dos eleitores consultados dizendo que “sim”.

Mas ele empata com Lula (PT) quando o quesito é ataque aos cristãos. No quesito mentira, a liderança é de Bolsonaro (40% dos eleitores), com Lula despontando em segundo lugar com 31%.

A pesquisa aponta que 14% dos eleitores acham que “todos os candidatos” mentem.

