Wilson Lima diz que atuou para melhorar abastecimento de água em Benjamin Constant

Benjamim Constant (AM) – O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas, Wilson Lima, prestou contas da sua gestão em Benjamim Constant, em comício realizado no sábado (17). Foram mais de R$ 22 milhões somente em obras como a construção do núcleo do Centro de Educação Tecnológica (Cetam), o primeiro do Alto Solimões, e o novo sistema de tratamento e abastecimento de água da cidade.

Wilson também assumiu o compromisso de fazer muito mais pelo município na próxima gestão. Ele vai fazer em concreto a ponte que dá acesso à comunidade da Filadélfia, modernizar a iluminação pública com a instalação do LED e pavimentar as ruas por meio do Asfalta Amazonas.

“Aqui é uma caminhada do amor, da fé e do trabalho. E aquilo que o governador Wilson Lima assume de compromisso ele cumpre. E eu vou voltar aqui para fazer entregas dos compromissos que estou assumindo aqui. Eu disse que ia resolver o problema da água e resolvemos”, disse.

O governo Wilson também afirma ter avançado nas áreas social, de segurança e saúde. Entre as ações estão o pagamento do Auxílio Estadual permanente para 2.661 famílias do município; a entrega de fardamento e kits escolares para 3,5 mil alunos, além da revitalização das escolas estaduais da cidade. Na segurança, garantiu a promoção de policiais, entregou viaturas, armas e munições.

Para a saúde, Wilson destinou R$ 19,5 milhões à Prefeitura para reforçar a assistência, incluindo pagamento de pessoal, medicamentos, insumos e equipamentos.

A agenda de Benjamim Constant começou na comunidade rural de Feijoal onde vivem 4,9 indígenas da etnia Tikuna. Wilson vai instalar iluminação de LED, levar água potável para as residências e reconstruir em alvenaria a escola estadual da comunidade.

*Com informações da assessoria

