Manaus (AM) – O candidato a deputado federal Pauderney Avelino (União Brasil) participou de um grande comício na, noite desta quarta-feira (21), no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. Ao todo, mais de seis mil pessoas se reuniram na mobilização. Também esteve presente o governador Wilson Lima que destacou ações realizadas para a geração de emprego no Amazonas.

Pauderney reafirmou o compromisso de defender a Zona Franca de Manaus (ZFM), o desenvolvimento sustentável no interior, na melhoria da educação como também a valorização dos servidores.

“Todos sabem que minha bandeira é o Amazonas. Minha luta será para defender os interesses do nosso Estado lá em Brasília. E com a ajuda de vocês, me elegendo deputado federal, vamos fortalecer a bancada do Amazonas no congresso”, disse.

O governador Wilson Lima, destacou a importância de Pauderney que ajudou o governo a trazer empresas e mais empregos para o Estado.

“Foi com a intervenção do Pauderney que a gente conseguiu criar um polo de semicondutores do Distrito Industrial. São aquelas placas de memória que são colocadas nos celulares, nos notebooks, na televisão; que são a memória desses dispositivos. É um polo que está gerando emprego, faturamento e ajudando a sustentar famílias”, enfatizou Wilson.

