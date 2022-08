Pauderney Avelino visita Fábrica da ZFM e dialoga com trabalhadores

Manaus (AM) – O candidato a deputado federal Pauderney Avelino (União Brasil) afirmou que nunca deixou o modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) ser prejudicado. Com seis mandatos de experiência, Pauderney visitou, nesta segunda-feira (29), a Pam Industria de Plásticos injetados, e dialogou com os trabalhadores.

“Conheço os caminhos para resolver os problemas. Quando era deputado nunca deixei chegar ao ponto que chegou, com ataques sistemáticos ao modelo econômico do nosso Estado, colocando os mais de 500 mil empregos dos amazonenses em risco. Eu agia antes mesmo do prejuízo à Zona Franca chegar na mesa do ministro ou do presidente da República. Por isso, preciso ter a oportunidade de continuar defendendo o Polo Industrial no Congresso e comigo lá em Brasília ninguém vai mexer com os interesses do Amazonas”, disse Pauderney

O diretor da Pam, Marcelo Pastore, afirmou que a visita de Pauderney nas empresas do PIM é uma ação importante para que os trabalhadores conheçam quem defende a indústria, os empregos e o desenvolvimento.

“É importante essa visita para que o candidato Pauderney possa conversar com os mais de 800 colaboradores que atuam aqui. Muitas vezes eles chegam em casa cansados e não têm tempo de ver política e as propostas na televisão e aqui o contato é direto e eles se sentem importantes nesse processo eleitoral, criando uma relação com quem pode fazer a diferença e lutar pela Zona Franca na Câmara dos Deputados”, disse.

