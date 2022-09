Redução do desmatamento pode gerar US$ 18 bilhões em crédito de carbono na Amazônia

Com o desemprego e a violência crescendo cada vez mais na região, a Amazônia merece ser olhada com mais responsabilidade pelos candidatos em campanha nestas eleições de 2022

Com o desemprego e a violência crescendo cada vez mais na região, a Amazônia merece ser olhada com mais responsabilidade pelos candidatos em campanha nestas eleições de 2022.

A opinião é da jornalista Miriam Leitão, que, em artigo publicado em O Globo, instou os candidatos à Presidência da República a relevarem o estudo “O paradoxo Amazônico”, parte do projeto Amazônia 2030, de autoria dos pesquisadores Beto Veríssimo, co-fundador do Imazon, Juliano Assunção, economista da PUC-Rio e diretor do Climate Policy Initiative, e Paulo Barreto, pesquisador do Imazon.

O estudo, conforme a jornalista, mostra soluções para a região como, por exemplo, a redução do desmatamento que, se for enfrentado com bom planejamento, vai gerar US$ 18 bilhões em crédito de carbono até 2030, como o oferecido pela Coalizão Leaf, um fundo privado que financia a preservação de florestas tropicais.

“O fundo paga por redução das emissões provenientes do desmatamento. Se subir o preço da tonelada, o valor chegará a US$ 25 bi”, diz Miriam.

Força jovem

Segundo Miriam, a taxa de desemprego na Amazônia é de 40% entre 25 e 29 anos.

“Com um bom projeto, esses jovens podem ser a força propulsora do desenvolvimento sustentável da Amazônia”, afirma a jornalista, que defende o aproveitamento planejado de gigantescas áreas degradadas na região.

“Foi a pandemia”

Em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não economizou críticas a pandemia, culpando-a pelos problemas da economia brasileira a partir de 2020.

A bateria de críticas foi feita no fechamento do seminário que debateu a tecnologia 5G no Amazonas, no início da tarde desta quinta-feira (22), em Manaus.

A despeito do coronavírus, Bolsonaro citou a redução da tarifa da energia elétrica e do preço dos combustíveis como provas de que a economia “está indo para frente”.

Agronegócio

Para o ex-presidente Lula, o agronegócio pode ser implementado no país sem ferir as regras ambientais.

Ao Canal Rural ele defendeu a atividade, ressaltando que, se eleito, determinará a demarcação das terras indígenas e será rígido contra os ilícitos ambientais.

“Eu acredito na ciência quando ela diz que a Amazônia tem que ser preservada em benefício do planeta. Nós temos que estudar, pesquisar e saber o que podemos extrair da região em benefício do mundo e do Brasil”, disse o petista.

Procuradores empossados

Em solenidade no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), empossou ontem os três novos procuradores do município aprovados em concurso público da PGM (Procuradoria Geral do Município).

George Oliveira Montes, José Lupércio Ramos de Oliveira Júnior e João Victor Pereira Martins da Silva passam agora a integrar a PGM, órgão responsável pela representação, defesa judicial e extrajudicial do município de Manaus.

Rotta com Lima

“Ele é o melhor para o Estado”, disse o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta (PP), ao anunciar, na quarta-feira (21), o seu apoio à reeleição do do governador Wilson Lima (União Brasil).

Para Rotta, a escolha por Wilson foi feita após “criteriosa análise” dos nomes que concorrem ao governo do Amazonas nas eleições deste ano.

Sem limites

A arrogância e ações violentas do prefeito de Borba, Simão Peixoto, não tem limites.

Depois de agredir com soco o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade (UB), ele agora propala a demissão de 2 mil servidores municipais como forma de intimidar a varredura em suas contas promovida por uma comissão de funcionários do TCE-AM.

Peixoto culpa a varredura pelas demissões e incitou os servidores a irem às ruas protestar contra o TCE.

Púlpito vazio

Caso Lula não compareça ao debate televisivo deste sábado (24) de um pool de veículos, o presidente Bolsonaro fará perguntas ao púlpito vazio.

Membros da campanha petista dizem que Lula não irá ao debate, mas o candidato até agora não enviou nenhum comunicado oficial ao pool Estadão, Eldorado, SBT, CNN, Veja, Terra e Nova Brasil.

O debate acontecerá a partir das 18h15 (hora Brasília).

Grilagem

Em audiência pública ocorrida na Comissão do Meio Ambiente do Senado, o procurador Daniel Azeredo, do Ministério Público Federal (MPF), denunciou a violenta grilagem de terras públicas na Amazônia.

De acordo com ele, a grilagem atinge 50 milhões de hectares de terras públicas na região.

Para conter a tragédia, ele defende a criação urgente de Unidades de Conservação para que cessem a invasão e a especulação nessas terras.

Alerta aos artistas

A Prefeitura de Manaus alerta os artistas para não perderem os prazos dos três editais publicados pela Manauscult e Concultura.

Os prazos das inscrições são: 21/9 para o edital “Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”; 23/9 para o “Thiago de Mello – Novos Talentos”, e 2/10 para o “Manaus Faz Cultura 2 – Oficinas Culturais”.

O presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, informa que os editais abertos disponibilizam R$ 3,2 milhões aos artistas e trabalhadores da Cultura.

Prêmios

Segundo a Manauscult, no edital “Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”, 55 projetos culturais concorrem nas várias categorias e segmentos artísticos cujos prêmios estão distribuídos em valores de R$ 15 mil, R$ 30 mil, R$ 45 mil e R$ 100 mil.

Na categoria “Novos Talentos” serão disponibilizados até 88 projetos em valores entre R$ 3 mil e R$ 10 mil.

Até esta sexta

Conforme Alonso Oliveira, as inscrições poderão ser feitas até esta sexta-feira (23) apenas em versão digital, por meio dos formulários on-line, disponibilizados na página da Manauscult: manauscult.manaus.am.gov.br.

Já o edital “Manaus Faz Cultura 2022”, de Oficinas Culturais, em todos os segmentos artísticos, disponibilizará um total de 60 prêmios, no valor de R$ 20 mil cada. O link das inscrições é http://concultura.manaus.am.gov.br

Musk fere regras

Apesar de avalizada pela Anatel para operar no Brasil, a empresa Starlink, do bilionário Elon Musk, já é suspeita de descumprir regras que norteiam a comercialização de pacotes de internet por satélite.

Por exemplo, na documentação da empresa não consta endereço ou razão social para que se saiba a identidade do prestador de serviço que realizará a conexão de escolas em regiões consideradas inacessíveis da Amazônia.

Suspensão de tudo

Segundo matéria da Folha de São Paulo, “a Starlink cobrará R$ 2.000 pelo equipamento de recepção a ser instalado na casa do cliente”.

Também suspenderá o serviço caso o cliente não pague devidamente as faturas, o que é proibido RGC (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações) e o CDC (Código de Defesa do Consumidor).

