Presidente Bolsonaro faz comício em Manaus nesta quinta na Via Torres

Segundo membros de grupos direitistas à coluna, a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (22), em Manaus, poderá repercutir positivamente na sua campanha política em nível nacional devido ao nicho que a Amazônia representa para a opinião pública.

Na companhia do governador Wilson Lima (União Brasil) e do seu fiel escudeiro, coronel Alfredo Menezes (PL), dentre outros candidatos e correligionários, o presidente aposta na presença de público recorde na noite de hoje no Espaço Via Torres, na Zona Norte de Manaus.

Durante o dia, na capital do Estado, ele participará de um seminário do Ministério das Comunicações sobre a tecnologia 5G no Centro de Convenções Vasco Vasques.

No Careiro da Várzea

Ao lado de Wilson Lima, Bolsonaro também visitará o município do Careiro da Várzea, onde, na comunidade Boca do Gurupá, participará da inauguração da internet da Starlink, do empresário Elon Musk, em evento que acontecerá na escola estadual Antônio Ferreira Guedes.

O evento é o cumprimento de um acordo entre Musk e o Governo Federal visando ao fornecimento de internet a quase 20 mil escolas rurais no país, incluindo o interior do Amazonas.

Tecnologia 5G

O Seminário 5G.BR Manaus, sob a chancela do Ministério das Comunicações, com a presença de Bolsonaro, começará às 10h30 da manhã de hoje no Vasco Vasques.

O Seminário debaterá a tecnologia de quinta geração internet móvel no Brasil e seus benefícios à região amazônica, sobretudo a Manaus, a terceira cidade brasileira a receber a novidade depois de São Paulo e Natal.

Além de Fábio Faria, das Comunicações, os ministros da Educação, Victor Godoy, e do Meio Ambiente, Joaquim Leite, também abrilhantarão o evento.

Internet desprezada

A dez dias do primeiro turno, os candidatos ao governo do Amazonas desprezam as redes sociais, conforme o site do TSE.

Os que mais investem na internet são os que disputam governos no Nordeste.

Roberto Cláudio (PDT), que concorre ao governo do Ceará, já gastou R$ 2,07 milhões com o Facebook e o Instagram. Seu adversário, Elmano de Freitas (PT), corre atrás com 79,6 mil seguidores no Instagram.

Wilson segue na ponta

Novos números da empresa Perspectiva aponta o governador Wilson Lima (União Brasil) se isolando na ponta da disputa eleitoral pelo comando do Amazonas.

Wilson tem 33,4% das intenções de votos, com a vantagem de 10,3 pontos percentuais sobre Amazonino Mendes (Cidadania), que obteve 23,1% da preferência dos consultados.

Em terceiro lugar ficou Eduardo Braga (MDB), com 22,4%, seguido de perto por Ricardo Nicolau (Solidariedade), agora com 5,1% das intenções.

Omar crescendo

De acordo com a Perspectiva, o senador Omar Aziz (PSD) segue na dianteira em busca da reeleição para o Senado Federal.

Se a eleição fosse hoje, Omar teria 39,5% dos votos válidos, com 13,2 pontos de vantagem sobre Arthur Neto (PSBD), que ficaria com 26,3% dos votos.

Colado em Arthur aparece o coronel Menezes (PL), com 24,8%.

Lula disparado

Os novos números divulgados pela Perspectiva também mostraram o ex-presidente Lula ampliando sua vantagem sobre Jair Bolsonaro na corrida pelo Palácio do Planalto.

Lula disparou na frente do atual mandatário com 44,2% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro conseguiu 36,2%. Atrás apareceu Ciro Gomes (PDT), que caiu de 6,5% para 5,6% das intenções.

Carta a Ciro Gomes

Para facilitar a vitória de Lula em primeiro turno, políticos e ativistas de esquerda latino-americanos divulgaram, ontem, uma carta aberta ao candidato do PDT, Ciro Gomes, apelando para que ele saia da disputa pela Presidência da República e passe a apoiar o líder petista.

O ex-presidente do Equador Rafael Correa, o Nobel da Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel e o magistrado argentino Raúl Zaffaroni, membro da corte interamericana de Direitos Humanos, assinam a carta juntamente com outras estrelas esquerdistas do continente.

“Fome é mentira”

Acusado de atirar a campanha de Bolsonaro ao fundo do poço, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao participar, ontem, de um evento da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), em São Paulo, disse ser “mentira” a existência de 33 milhões de famintos no Brasil.

“33 milhões de pessoas passando fome é mentira. Nós estamos transferindo para os mais pobres, com o Auxílio Brasil, 1,5% do PIB, 3 vezes mais do que recebiam antes”, afirmou o ministro.

Guedes confessou irritação com dados divulgados pelo 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN).

Mulheres e o voto

Com um total de 52, 65% do eleitorado em condições de votar nas eleições de 02 de outubro no país, segundo dados do TSE, as mulheres representam uma força política capaz de incidir no resultado nos Estados e governo federal.

Elas serão o tema do podcast Observatório das Eleições 2022 desta quinta-feira (22), a partir das 19h30.

A transmissão será direta do portal Real Time 1 no YouTube e Facebook das entidades que formam o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção.

Dudu acelera

Candidato ao Governo do Estado pela coligação “Em defesa da vida”, o senador Eduardo Braga (MDB) aumenta o ritmo de sua campanha em Manaus a dez dias da corrida às urnas.

Na terça-feira (20), em reunião com moradores da comunidade Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, Zona Centro-Oeste, ele pregou a reativação do programa de regularização de propriedade e a distribuição de títulos de terras nos bairros de Manaus e no interior do Estado a partir de 2023.

Tropas liberadas

Atendendo ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa enviará tropas para diversas regiões do país para garantir a distribuição das urnas e a segurança das eleições deste ano em seu primeiro turno.

O Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e Comando de Defesa Cibernética (COMDCIBER) também participarão das ações de Norte a Sul.

Adeus a Banega

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) fez um minuto de silêncio, ontem, em memória do jornalista Augusto Banega, ex-servidor da Casa, falecido na tarde da última terça-feira aos 72 anos.

Autor da homenagem, o deputado Serafim Corrêa (SPB) destacou a “grande contribuição de Banega ao jornalismo amazonense” durante 40 anos dedicados à profissão.

Ex-diretor de redação do Amazonas Em Tempo, o jornalista estava internado na Fundação Dr. Thomas, onde faleceu.

Guerra nuclear

O mundo ficou sob tensão com a ameaça feita ontem por Vladimir Putin de usar armas nucleares para anexar áreas da Ucrânia à Rússia.

Em vídeo, Putin disse que “não está brincando” e avisou que, se for necessário, usará armas nucleares contra os EUA e os aliados que apoiam Kiev, capital da Ucrânia.

Leia mais:

Hora do manejo florestal no Amazonas

Governo Bolsonaro chega ao fim sem BR-319 e Linhão de Tucuruí

A “holding do crime”