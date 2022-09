Para especialistas, Bolsonaro está enfrentando grande dificuldade para segurar o apoio evangélico nesta reta final da disputa eleitoral para se manter no Palácio do Planalto

De acordo com o Datafolha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) possui 50% das intenções de voto dos evangélicos, enquanto no seu maior concorrente, Lula (PT), parou em 32%.

Para especialistas, Bolsonaro está enfrentando grande dificuldade para segurar o apoio evangélico nesta reta final da disputa eleitoral para se manter no Palácio do Planalto. O crescimento de Lula nas pesquisas, com a possibilidade de vencer em primeiro turno, acendeu o sinal vermelho na campanha do atual presidente, que se agarra, a ferro e fogo, em lideranças como Silas Malafaia e Edir Macedo.

No YouTube, o pastor Lucinho, dono de um canal com 1,3 milhão de inscritos, divulgou vídeo dizendo que, embora não goste de Lula, vai orar por ele caso vença as eleições, seguindo o preceito de que as Escrituras mandam orar pelas autoridades constituídas.

“Efeito bumerangue”

Doutor em Ciência Política pela USP e diretor do Observatório Evangélico, Vinicius do Valle afirma que as igrejas evangélicas vivem agora um “efeito bumerangue” nesta fase do processo eleitoral.

Conforme ele, o exagerado engajamento político das igrejas a favor de Bolsonaro politizou os cultos e afastou os jovens evangélicos dos templos.

“Muitos deixaram de ir aos cultos, e tivemos uma reação dos fiéis demonstrando desconforto com a discussão eleitoral nos templos. O evangélico quer ver seus valores na política, mas não concorda com a campanha eleitoral nas igrejas”, destaca o especialista.

Alô, candidatos

Com o desemprego e a violência crescendo cada vez mais na região, a Amazônia merece ser olhada com mais responsabilidade pelos candidatos em campanha nestas eleições de 2022.

A opinião é da jornalista Miriam Leitão, que, em artigo publicado em O Globo, instou os candidatos à Presidência da República a se debruçarem sobre o estudo “O paradoxo Amazônico”, parte do projeto Amazônia 2030.

O estudo é de autoria dos pesquisadores Beto Veríssimo, co-fundador do Imazon, Juliano Assunção, economista da PUC-Rio e diretor do Climate Policy Initiative, e Paulo Barreto, pesquisador do Imazon.

18 bi em crédito

O estudo, conforme Miriam, mostra soluções para a região como, por exemplo, a redução do desmatamento que, se for feita com bom planejamento, vai gerar US$ 18 bilhões em crédito de carbono até 2030, como o oferecido pela Coalizão Leaf, um fundo privado que financia a preservação de florestas tropicais.

“O fundo paga por redução das emissões provenientes do desmatamento. Se subir o preço da tonelada, o valor chegará a US$ 25 bi”, diz a jornalista.

Força jovem

Segundo Miriam, a taxa de desemprego na Amazônia é de 40% entre 25 e 29 anos.

“Com um bom projeto, esses jovens podem ser a força propulsora do desenvolvimento sustentável da Amazônia”, afirma a jornalista, que defende o aproveitamento planejado de gigantescas áreas degradadas na região.

ZFM no interior

Segundo a Sedecti, do Governo do Estado, a Zona Franca de Manaus é uma realidade no interior do Amazonas.

Graças aos incentivos fiscais da ZFM e do Governo Estadual, 10 municípios receberam 25 projetos industriais, no valor de R$ 183 milhões, entre 2019 e 2022, que geraram mais de mil empregos.

Anamã, Humaitá, Iranduba, Lábrea, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tapauá e Tefé são os municípios beneficiados, onde as empresas produzem hambúrguer de peixe, picadinho de peixe, desidratação da castanha do Brasil e sorvete de açaí, entre outras atividades econômicas.

Potássio em xeque

A justiça Federal analisa pedido do Ministério Público Federal (MPF) para que seja suspensa a licença, concedida pelo Ipaam, para a exploração de minério de silvinita pela empresa Potássio do Brasil em Autazes.

O MPF defende a suspensão até o julgamento definitivo da ação civil pública nº 1015595-88.2022.4.01.3200.

A ação obriga a Funai a concluir a demarcação da Terra Indígena Soares/Urucurituba.

Loas a Bolsonaro

Entre os políticos que ungiram o presidente Jair Bolsonaro (PL) no comício de quinta-feira (22) no Espaço Via Torres, em Manaus, o candidato a deputado federal Alfredo Nascimento (PL) foi quem mais atirou loas, confetes e serpentinas no mandatário.

“Presidente, o senhor resgatou no País a credibilidade que o povo ainda tem na política. Vossa Excelência resgatou valores, resgatou o que é mais necessário para transformar um País, num País melhor de se viver. Resgatou a confiança, fez do seu jeito e do seu modo. O povo se mobilizou e vai dar vitória a Vossa Excelência no primeiro turno”, disse o ex-senador e ex-prefeito de Manaus.

“Política do bem”

Outro alvo da empolgação de Alfredo foi o governador Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição e líder das pesquisas de opinião.

“Wilson Lima fez a metade do seu primeiro governo com muita dificuldade, enfrentou uma pandemia. Teve de enfrentar a maior cheia da história do nosso Estado, mas na segunda metade do seu governo, ele se superou pela vontade de fazer coisas boas, porque ele faz a política do bem”, discursou Alfredo.

Lula subindo

A praticamente uma semana da eleição em primeiro turno, Lula acrescenta mais dois pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro, conforme pesquisa Datafolha.

Ele tem 47% das intenções de voto contra 33% do concorrente. Ciro Gomes (PDT) tem 7% e Simone Tebet (MDB) tem 5%.

Que nem balão

Além do Datafolha na quinta-feira, a pesquisa Ipespe, divulgada ontem, confirmou o crescimento das intenções de voto a favor de Lula.

O petista pontuou 46% das intenções contra 35% de Bolsonaro.

Terceiro e quarto colocados na disputa, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) oscilaram para baixo: de 9% para 7% e de 5% para 4%, respectivamente.

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil), ficou com apenas 1%.

“Boi Manaus”

Para celebrar o aniversário de 353 anos da cidade de Manaus, o prefeito David Almeida divulgará, na segunda-feira (26), o evento de lançamento do “Boi Manaus 2022”.

Na ocasião, o formato do evento, local e quantidade de atrações serão anunciados pelo prefeito no auditório da Prefeitura, na Avenida Brasil, no bairro Compensa.

Também será apresentada a programação comemorativa do aniversário da cidade, organizada pelo corpo técnico da Manauscult, que propõe uma série de atividades de alcance turístico e cultural ao longo do mês de outubro.

Orçamento secreto

Segundo O Globo, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar a legalidade das chamadas emendas do relator (orçamento secreto) logo após as eleições deste ano.

O projeto de lei orçamentária enviado pelo governo de Jair Bolsonaro no mês passado reserva R$ 19,4 bilhões para as chamadas emendas de relator.

Por este formato, aliados do governo são contemplados com recursos em troca de apoio no Congresso, sem critérios claros de quem são os padrinhos e os contemplados. As ações tiveram como autores os partidos PSB, Cidadania e PSOL.

Preço Justo

Apesar da constante redução no preço da gasolina, ainda é possível obter descontos em 11 postos de combustíveis de Manaus.

Isso porque o Clube de Vantagens (CDV), lançado pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-AM), fechou uma parceria com o Aplicativo Preço Justo, que oferece desconto no preço da gasolina.

O CDV é uma ramificação do conselho que foi criada para atender aos economistas e seus dependentes nas áreas de saúde, convênios em geral e educação.

