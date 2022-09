Risco da poliomielite

Devido à baixa procura nos postos de saúde em todo o país, o Governo Federal decidiu prorrogar, até 30 de setembro, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 35% das crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade foram imunizadas contra a doença.

Com a prorrogação, o governo pretende sensibilizar a população a buscar a vacina para que a cobertura de imunização chegue a 100% até o final deste mês entre menores de 15 anos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

O MS mira mais de 14,3 milhões de crianças menores de cinco anos de idade, sendo que as crianças menores de 1 ano devem ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário. As crianças de 1 a 4 anos devem tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Em Manaus, procede a preocupação da Semsa com a vacinação abaixo de 50% entre as 141 mil crianças de 1 a 4 anos que fazem parte do público-alvo, o que leva a secretária Shádia Fraxe a apelar para que pais e mães se envolvam com mais responsabilidade no processo de imunização de seus filhos para que a poliomielite, erradicada no Brasil em 1994, não volte a incomodar o Amazonas.

A campanha, em Manaus iniciada em 8 de agosto, deveria ter sido encerrada em 9 de setembro, mas teve que ser prorrogada pelo MS por conta do desinteresse geral. A Semsa mantém em Manaus 171 unidades básicas abertas ao atendimento, inclusive à noite e aos sábados. A ordem é atingir a cobertura vacinal de 95% para que a população fique totalmente protegida.

Augusto Banega