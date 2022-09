Dois jovens são assassinados a tiros em Manaus

Manaus (AM) – A população tem visto a elevação da violência nas ruas da capital amazonense, com a ocorrência de homicídios cotidianamente. Um reflexo deste cenário são os casos que aconteceram, na noite desta sexta-feira (23) e na madrugada deste sábado (24), em bairros de Manaus. Ao todo, quatro pessoas foram assassinadas por arma de fogo.

Uma das vítimas é o jovem identificado como Lucas Pereira Trindade, de 27 anos. Conforme informações da polícia, o homem foi morto, na noite de sexta-feira, por volta das 20h15, em uma barbearia na rua Rio Jordão, comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

A tia de Lucas informou à polícia que o jovem estava na barbearia dele quando três homens, ainda não identificados, entraram no estabelecimento, e realizaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Lucas foi socorrido por uma pessoa que passava pelo local, e foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, localizado no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Outra pessoa vítima de homicídio foi Vinícius Libório Borges, de 18 anos. Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Vinícius estava na vidraçaria da família, na noite de sexta.

No entanto, ele foi surpreendido por três homens, que efetuaram vários disparos contra a vítima. O pai de Vinícius estava próximo do local, no momento do assassinato. Ao ouvir o barulho dos disparos foi até o estabelecimento e viu os criminosos fugirem.

No momento que viu o filho caído no chão, tentou reanimá-lo, mas não obteve sucesso, e Vinícius acabou morrendo. As informações do boletim também dão conta de que os autores do crime roubaram o celular da vítima.

Feminicídio e morte de criança

Uma criança, de apenas 2 anos, morreu, na madrugada deste sábado (24), após ser atingida por uma bala perdida. A vítima, identificada como Milena Laís da Silva, estava no colo de mãe que caminhava, na noite de sexta, na rua Campos Sales, quando dois homens, ainda não identificados, se aproximaram de uma residência em uma motocicleta.

Em seguida, o homem, que estava sentado na garupa, começou a atirar em direção à casa, e para todas as direções.

Conforme informações de populares, o homem atirou na casa da ex-companheira, identificada como Beatriz da Silva Franco, de 22 anos. Os tiros acertaram a jovem que não resistiu aos ferimentos e morreu. Os moradores também afirmam que o ex-marido da vítima tinha envolvimento com o tráfico.

A pequena Milena e a mãe também estavam próximas à residência da vítima, e foram baleadas.

Milena e a mãe foram encaminhadas para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa 3. No entanto, Milena faleceu no hospital. A Delegacia de Homicídios investigará o caso.

