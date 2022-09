Wilson Lima vence todos os adversários no segundo turno, aponta nova pesquisa

Manaus (AM) – Nova pesquisa da Pontual Pesquisa de Mercado e Opinião Pública, divulgada desta segunda-feira (26), confirma a reeleição do governador Wilson Lima, que no primeiro turno já aparece com 40,3% das intenções de voto no pleito do próximo dia 2 de outubro.

Em um eventual segundo turno, Wilson derrota os candidatos Amazonino Mendes e Eduardo Braga com até seis pontos de diferença.

A pesquisa da Pontual ouviu 1.998 pessoas de Manaus e 13 municípios do interior e foi registrada com o número 04218/2022, no dia 20 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A preferência do eleitor por Wilson Lima aumentou 14 pontos desde o primeiro levantamento feito pela Pontual. Em março deste ano, Wilson tinham 20,9% das intenções de voto e, no atual levantamento, aparece com 35% na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Segundo turno – O levantamento da Pontual fez projeções para um possível segundo turno. No cenário em que Wilson disputa com Amazonino, o governador já está com 45,5% das intenções de voto, contra 42,6% do adversário. Em uma eventual disputa com Eduardo Braga, Wilson tem 45,1% das intenções de voto e está seis pontos à frente do adversário.

*Com informações da assessoria

