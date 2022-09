Nova Olinda recebe Wilson Lima para prestação de contas e anúncio de investimentos

Manaus (AM) – O município de Nova Olinda do Norte (distante a 135 quilômetros de Manaus) recebeu a visita do candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, neste sábado (24). Em comício, ele fez balanço de realizações e anunciou suas propostas para o próximo governo.

A gestão de Wilson soma investimentos de R$ 37,6 milhões em obras. Mais de 5 quilômetros do sistema viário foi recuperado e o mercado municipal foi retomado. Wilson vai entregar um porto flutuante para uma comunidade rural do município.

“Sabe o que eu estou vindo fazer em Nova Olinda do Norte? Estou vindo prestar contas do que eu fiz. Eu venho aqui porque eu fiz por Nova Olinda do Norte o que muitos tiveram oportunidade e não fizeram”, destacou Wilson.

Investimentos

A comunidade Abacaxi será pavimentada e a iluminação pública foi modernizada com a instalação do LED. O Centro de Cultura também recebeu investimentos durante o governo do candidato do União Brasil.

A cidade vai ganhar um novo sistema de abastecimento de água com a substituição de poços com a captação superficial da água que receberá tratamento e chegará tratada na casa das pessoas, um investimento R$ 19 milhões.

Na próxima gestão, Wilson vai construir em concreto, a ponte de 60 metros no bairro Cavalcante, uma espera de 30 anos dos moradores. Wilson determinou que estudos para a realização da obra já sejam antecipados.

Wilson vai instalar um restaurante popular Prato Cheio no município. Mais de 2,2 mil famílias recebem o Auxilio Estadual permanente em Nova Olinda e na educação, Wilson inaugurou um Centro de Educação de Tempo Integral.

Na saúde, os investimentos chegam a R$ 18 milhões para reforma do hospital, equipamentos, pagamento de pessoal e medicamentos.

A gestão de Wilson comprou 100 toneladas de alimentos da agricultura familiar para doar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Em crédito, o governo Wilson liberou R$ 3,5 milhões para produtores rurais e empresários.

