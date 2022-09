Justiça Eleitoral condena Amazonino por divulgar informações falsas sobre Wilson Lima

A Justiça Eleitoral do Amazonas condenou o candidato Amazonino Mendes por divulgar informações falsas ao afirmar que Wilson Lima não teria feito “uma única obra”. Na decisão, de quinta-feira (22), o juiz Luís Felipe Avelino Medina concedeu 14 minutos de direito de resposta ao governador Wilson Lima (União Brasil), que é candidato à reeleição e que, em apenas três anos e meio, já concluiu 234 obras no estado.

O direito de resposta será veiculado em emissoras de rádio e TV, em inserções e programa eleitoral de Amazonino, que está dez pontos atrás de Wilson nas pesquisas eleitorais. Ao identificar a divulgação das informações inverídicas, propagadas durante inserções no dia 2 de setembro, o corpo jurídico de Wilson Lima acionou a Justiça Eleitoral, que julgou procedente o direito de resposta.

“O juízo de valor quanto à utilidade ou à qualidade dos investimentos públicos e das obras governamentais realizadas é parte inerente e mesmo essencial do debate político; a propaganda impugnada, porém, não se cinge aos limites da crítica política e propaga, de modo explícito e sem deixar margem a pontuações interpretativas, fato que se mostra sabidamente inverídico de plano”, diz trecho da decisão do juiz.

Na decisão, o juiz destaca ainda que a legislação eleitoral coíbe a difusão de conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, e a desinformação eleitoral.

No direito de resposta, Wilson Lima reforça que, além de concluir 234 obras, retomou 127 obras que Amazonino deixou paradas em 2018. Os investimentos nas obras concluídas somam R$ 2 bilhões e contemplam intervenções como a duplicação da AM-070, que passou por quatro governadores diferentes e só foi concluída no governo Wilson, que executou cerca de 60% dos serviços.

A gestão de Wilson contabiliza, ainda, cerca de 170 obras em andamento, com investimentos de mais de R$ 1,8 bilhão.

Corrida eleitoral – Na última segunda-feira, 19 de setembro, o Instituto Perspectiva Mercado e Opinião divulgou uma pesquisa eleitoral que mostra Wilson Lima com 33% das intenções de votos, 10 pontos à frente do segundo colocado, que contabiliza 23%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código de número AM- 080/2022 e ouviu 1.500 pessoas em 25 municípios do Amazonas.

