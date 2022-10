Ao votar, Mayra Dias reafirma compromisso com o povo do Amazonas

Manaus (AM) – A candidata a deputada estadual, Mayra Dias (AVANTE), votou na manhã deste domingo (2) em uma das seções que funciona na antiga escola Ana Rita de Freitas, atual coordenadoria da Seduc em Parintins, reafirmando seu compromisso com o povo do Amazonas.

Ela chegou ao local da votação acompanhada do marido, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (UB), e o filho Henry de seis meses de idade.

Mayra cumprimentou as pessoas que estavam na fila e se dirigiu à seção eleitoral. Após cumprimentar mesários, ela foi à urna e cumpriu o rito cívico e, em menos de um minuto, digitou os números de seus candidatos na urna eletrônica.

Ao conversar com a imprensa, Mayra Dias avaliou sua campanha como dedicada a divulgar propostas e projetos para contribuir com a população do Amazonas. “Foi uma campanha linda, leve e de propostas. Aproveito para agradecer pela forma carinhosa que fui recebida pelo povo do Amazonas. O sentimento é de gratidão, pois levamos esperança para todas as pessoas”, agradeceu.

