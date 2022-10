Deputado Serafim Corrêa diz que continuará a contribuir com AM, mesmo após perder eleições

Serafim Corrêa agradeceu da tribuna os 23.565 voto recebidos e disse que usará os quatro meses restantes para sugerir melhorias no funcionalismo do Estado

Manaus (AM) – O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) agradeceu nesta terça-feira, 4, da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), os 23.565 votos que teve nessas eleições e disse que usará os quatro meses restantes do mandato para contribuir com sugestões no funcionalismo público estadual.

“Tem muitos serviços no estado que poderiam ter mais agilidade. São coisas elementares, básicas, como por exemplo, a Carteira de Identidade, o que não justifica que você tenha tanta dificuldade para tirar esse documento, momento em que você nasce para a cidadania”, sugeriu Serafim.

O líder do PSB na Casa Legislativa reconheceu as dificuldades enfrentadas no pleito desde ano, que desfavoreceram sua reeleição, como o partido ter saído sozinho para a disputa e a ausência de fundo eleitoral.

“Quero agradecer a Deus pela vida que nos deu, pela saúde que nos deu, permitindo que a gente disputasse essas eleições tão difíceis. Quero agradecer os amigos, companheiros do PSB e de chapa que foram incansáveis nessa campanha. Uma campanha muito adversa, sem recursos, sem fundo eleitoral, porque a direção nacional do partido entendeu que como nós não tínhamos uma chapa de deputados federais viáveis, aqui não era prioridade. Essa é uma decisão que deve ser respeitada, mas, obviamente isso criou muitas adversidades para todos nós”, explicou.

O deputado parabenizou o senador Omar Aziz, que foi reeleito, os oito deputados federais eleitos e prestou solidariedade àqueles que não se elegeram.

“Quero abraçar a todos aqueles que não alcançaram êxito, como eu. Meu abraço a Therezinha Ruiz, abraço ao Álvaro Campelo, Dermilson Chagas e o nosso Ricardo Nicolau que foi muito corajoso. Foi candidato a governador de uma eleição que estava polarizada e foi o 3º colocado. Meu abraço fraterno a todos os colegas. Abraçar a nossa querida Nejmi que por condições adversas de saúde não pode sequer disputar as eleições”, concluiu.

Serafim Corrêa é presidente estadual do PSB, foi vereador, prefeito de Manaus e deputado estadual por dois mandatos consecutivos (2015 a 2022).

