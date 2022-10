“Quem ama Manaus e a Zona Franca vota no Lula”, destacam dirigentes do PT no AM

O encontro também foi para reafirmar todo apoio as candidaturas do senador Eduardo Braga (MDB) e Anne Moura (PT) ao Governo do AM

Manaus (AM) – Reafirmar o apoio à candidatura do ex-presidente Lula à presidência da república e convocar a militância da federação que defenda a candidatura de Eduardo Braga (MDB) e Anne Moura (PT) para o Governo do Amazonas. Foi com este objetivo que militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e representantes de siglas como o próprio Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e Partido Comunista do Brasil (PC do B), se reuniram na tarde desta quarta-feira (05), na sede na sede do PT Amazonas, na avenida Constantino Nery, Centro de Manaus.

No encontro com a imprensa, que reuniu candidatos eleitos e filados do partido, nomes como o do ex-senador e segundo suplente do senador reeleito Omar Aziz (PSD), João Pedro, além da vice-presidente do PC do B no Amazonas, Lúcia Antony, representando os dirigentes da siga e Miguel Capobiango, secretário geral diretório do MDB, representando o senador Eduardo Braga.

“A executiva estadual chamou este ato para conversar com o Amazonas e a sociedade. Um destes debates que estamos fazendo é o eixo da democracia no primeiro e segundo turno. Precisamos reafirmar a democracia. O Amazonas é o segundo estado que tem segundo turno em toda a Amazônia e é importante chamarmos a atenção das populações tradicionais, diminuirmos as margens de abstenção e temos a melhor proposta ao Brasil. O governo Bolsonaro exclui milhares de brasileiros e brasileiras passando fome, são 33 milhões de pessoas. As ideias do Bolsonaro são perversas, contrárias a democracia, aos povos indígenas e ao legítimo movimento LGBT aqui no Brasil. Nossa luta é por um Brasil justo. É Lula presidente e Eduardo Braga, governador”, disse João Pedro.

Já Sheila Moreira (PT), vereadora em Itacoatiara e eleita como a primeira suplente de Omar Aziz no Senado, destacou seu apoio incondicional as candidaturas de Eduardo e Ane ao Governo do Amazonas.

“Queremos agradecer a todos e a militância do PT por esta vitória. Estamos aqui para levar o time do Lula. O Amazonas já conhece o trabalho do senador Eduardo Braga e só tenho a dizer que estamos empolgados e ainda em ritmo de campanha”, afirmou.

Liderança

Para Lúcia Antony, parcela do povo brasileiro está muito envolvido com o ‘bolsonarismo’. Porém, o fato do ex-presidente Lula por pouco não ter vencido a eleição em primeiro turno, aponta que ele é a maior liderança política do país.

“E por muito pouco não ganhou no primeiro e isso é muito importante. Nós do PC do B estamos empenhados nesse segundo turno, somando todos os esforços e entendendo que é preciso convencer aqueles que não estiveram conosco no primeiro, mas que poderão vir, inclusive quem votou no Bolsonaro, porque, agora, é preciso deixar bem claro quais são os dois projetos que estão em disputa no Brasil e, principalmente, no Amazonas. Nós não podemos esquecer a catástrofe da pandemia. Não podemos esquecer todas a ameaças que Bolsonaro tem feito contra a Zona Franca de Manaus”, destacou.

“Quem defenda a ZFM é o Lula”

Sobre a candidatura ao governo do Amazonas, o deputado Sinésio Campos (PT) reforçou o apoio da sigla e partidos aliados a candidatura Eduardo Braga e Anne Moura e teceu duras críticas aos constantes ataques do governo federal Zona Franca de Manaus.

“Não temos dúvida que a escolha de Anne Moura é essencial, assumindo o compromisso de ser candidata a vice na chapa do senador Eduardo Braga. Temos que falar em alto e bom tom: quem defende o modelo Zona Franca de Manaus é Luiz Inácio Lula da Silva e, depois, Dilma Roussef, também quando foi presidente. Agora, me causa estranheza que Manaus, onde ganhou Bolsonaro – ele que vem dizendo, diuturnamente, que retira e vai retirar os incentivos da Zona Franca de Manaus – tem uma votação acima de alguém que defende a Zona Franca de Manaus. Quem ama Manaus e quem ama a Zona Franca vota no Lula”, afirmou.

O presidente estadual do PT também destacou que, como presidente da federação onde concorrem os candidatos Eduardo Braga e Ane Moura ao Governo do Amazonas, é essencial todo apoio da militância do partido para eleger a chapa.

“Não tem meio termo e conclamo todas as lideranças para fazer essa campanha exitosa. Eduardo Braga tem uma parceria com o Lula e um legado deixado ao Amazonas como a ponte Rio Negro, projetos do Minha Casa e Minha Vida, Arena da Amazônia, Luz Para Todos e muito mais. E pergunto: qual o legado do Bolsonaro ao Amazonas? Foi a morte de milhares de amazonenses por conta da Covid-19, onde ele insistia de não se comprar vacina”, afirmou.

‘Sejam nossa voz’

Anne Moura fez questão de convocar toda a militância do PT para levar adiante o fortalecimento de sua candidatura no segundo turno como vice-governadora, ao lado de Eduardo Braga.

“Primeiro dizer que estamos muito alinhados e sabemos nosso objetivo. Por isso, neste momento, todos para eleger Eduardo e Anne e Lula no segundo turno, arregaçando as mangas e construindo todo o processo que já fizemos. Não tem brincadeira! Reafirmamos que, o que está desenhado no projeto nacional, na disputa aqui no Estado vai se consolidar e conclamamos ao povo amazonense que faça justiça até por todas as mortes que tivemos, porque não vamos deixar o povo do Amazonas esquecer”, disse.

Ela falou, também, que o Amazonas precisa vencer o que classificou como um ‘fascismo’ instalado com o governo Bolsonaro.

“Peço esse apoio a cada reforço aos companheiros e vençamos o fascismo no nosso Estado. Quero chamar todos os nossos candidatos e candidatas que estavam em campanhas proporcionais que sejam a nossa voz e nossas pernas. Não cabe em cima do muro, para não sermos coniventes com todas as mortes que ocorreram em nosso Estado”, finalizou.

Acompanhe na live com o repórter Carlos Araújo e o cinegrafista César Gomes:

