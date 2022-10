Bairro Novo Israel recebe primeira caminhada de Wilson Lima após o 1° turno

Wilson destacou que a votação que recebeu no primeiro turno comprova que sua gestão está no caminho certo

Manaus (AM) – O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), realizou, no final da tarde de hoje, 5 de outubro, uma caminhada para conversar com moradores do bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Na primeira caminhada após o 1° turno das eleições, Wilson agradeceu o apoio da população.

“Eu estou vindo aqui para fazer esse agradecimento à população pela confiança! Isso também é resultado das entregas que a gente tem feito: escola de tempo integral; aqui tem o nosso Prato Cheio; aqui tem muitas pessoas beneficiadas com o nosso Auxílio Estadual permanente; tem a entrega do nosso CAIC, onde aumentamos a oferta de especialistas, não foi só a reforma da estrutura”, disse. , disse.

Wilson destacou que a votação que recebeu no primeiro turno comprova que sua gestão está no caminho certo.

A caminhada no Novo Israel contou com a presença da primeira-dama Taiana Lima, do candidato a vice-governador, Tadeu Souza, e da deputada estadual Joana Darc. Wilson foi o mais votado em 61 dos 63 bairros de Manaus, com 367.926 votos, vencendo em todas as zonas geográficas da capital.

Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Wilson contabilizou 819.784 votos em todo o estado, totalizando 42,82%. O governador tem mais que o dobro de votos do segundo colocado.

Moradora do bairro novo Israel há 12 anos, a merendeira Maria do Carmo, 66, afirmou com orgulho que Wilson é seu candidato.

“Tudo o que ele fez foi bom para o nosso Amazonas. É por isso que ele é o meu governador. Outros não faziam o que ele faz, principalmente policiamento que nós temos hoje. Quem colocou? Wilson Lima” , afirmou.

Investimento

Na zona norte de Manaus, Wilson construiu uma nova unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), com capacidade para atender 2 mil alunos em 43 cursos, e inaugurou um Ceti no área da antiga ocupação Monte Horebe, que atende mil alunos.

Na área da infraestrutura, Wilson construiu o maior viaduto da região Norte do país, o Lydua Eira Corrêa, situado entre a estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques.

O combate à insegurança alimentar foi reforçado com a construção de quatro novos restaurantes populares nos bairros Colônia Terra Nova, Viver Melhor, Braga Mendes e Riacho Doce, além de três unidades que já existiam e foram revitalizadas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governador Wilson Lima inicia atos de campanha visando segundo turno

Wilson Lima foi o mais votado em 61 dos 63 bairros de Manaus

“A gente confia na decisão do povo”, diz Wilson Lima ao votar em Manaus