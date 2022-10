Manaus (AM) – Um detento, que não teve o nome revelado, arrancou parte da orelha de um capitão da Polícia Militar. O fato ocorreu, na tarde desta quinta-feira (6), no Batalhão da instituição situado em Careiro Castanho (distante a 124 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações repassadas em um vídeo gravado pelo próprio policial vítima do atentado, o fato ocorreu no horário de almoço dos policiais da localidade. O suspeito estava acompanhado de um outro indivíduo quando decidiu atacar o policial e arrancou parte da orelha dele.

O policial conseguiu deter o suspeito, no entanto, o outro indivíduo que estava no local no momento da ocorrência conseguiu fugir. O autor da mordida está custodiado no Batalhão da PM. Ainda não há informações sobre os procedimentos adotados em torno do caso.

A reportagem solicitou informações sobre as circunstâncias do episódio e aguarda retorno da assessoria de imprensa da Polícia Militar do Amazonas.

Veja o vídeo:

