Homem morre após ser atropelado por carro em alta velocidade no Cacau Pirêra

Manaus (AM) – Um homem, ainda não identificado, foi atropelado e morreu na manhã desta quinta-feira (06), na rodovia Manoel Urbano, no distrito do Cacau Pirêra, na região metropolitana de Manaus.

Ele foi atingido de maneira brutal por um veículo em alta velocidade, quando atravessava a rodovia. O impacto arremessou o homem a metros de distância, batendo a cabeça no chão.

Até o momento, não há informações sobre o condutor do veículo e se ele teria prestado socorro à vítima. O carro do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo e a polícia segue investigando.

No celular

E os exemplos de imprudência são muitos. Na terça-feira (4), por exemplo, o auxiliar de produção Jadyel Esdras Veiga da Silva, de 25 anos, morreu, por volta das 19h, após ser atropelado na avenida Autaz Mirim, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste da capital. Os familiares estavam no local bastante abalados emocionalmente.

De acordo com testemunhas, Jadyel estava atravessando a via pública quando foi atingido pelo motorista de um veículo modelo Fiat Idea, de cor prata. Há informações de que ele estaria supostamente em alta velocidade mexendo no aparelho celular.

*Com a colaboração de Suyanne Lima

