Bolsonaro e vice pedem “esforço” por voto dos mais humildes

Na primeira agenda no estado mineiro durante o 2º turno, presidente criticou o PT de Lula e as propostas "mirabolantes" da esquerda

Na corrida pela vitória no segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL), e seu candidato a vice, o general Walter Souza Braga Netto (PL), pediram um “esforço” de empresários da indústria pelo voto dos “mais humildes”.

Os dois participaram de evento organizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) para reforçar alianças com empresários e políticos do estado. Participaram do evento da Fiemg os governadores Romeu Zema (Novo-MG), Cláudio Castro (PL-RJ), Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Antônio Denarium (PP-RR) — todos já declararam apoio à reeleição de Bolsonaro.

Em sua fala, Bolsonaro criticou o Partido dos Trabalhadores e as propostas “mirabolantes” da esquerda. “E peço mais, para que nós possamos a continuar fazendo o que fizemos até o momento, um esforço muito especial de cada um. Conversem com os mais humildes, com os mais necessitados. Porque eles, uma parte, continua acreditando nas promessas mirabolantes de picanha e auxílios estratosféricos”, disse.

No mesmo tom, o candidato a vice na chapa do presidente, Braga Netto, clamou pela ajuda dos empresários da indústria. “Eu queria fazer um pedido só a vocês, por favor. É que nos ajudassem, se realmente querem nos ajudar, e veem que o governo está dando certo e tem que prosseguir, que nos ajudassem a falar para aqueles fora da bolha”, afirmou o general.

“Não adianta nós ficarmos pregando para convertidos. Nós precisamos da ajuda de vocês para falarem com os mais simples, porque ficam levando para os mais simples uma mensagem falsa de ‘vou dar picanha, vou aumentar salário por decreto, vou fazer isso’. E vocês sabem que isso é impossível. Não funciona assim”, declarou.

Em ambos os discursos, Bolsonaro e Braga Netto se manifestaram contra o que chamam de “ideologia de gênero” e afirmaram que a família é a “célula da sociedade”.

