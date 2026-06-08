Descarte Correto

Iniciativa da Comissão de Meio Ambiente da Aleam acontece no dia 10 de junho e incentiva o descarte correto de materiais recicláveis e eletrônicos

Iniciativa da Comissão de Meio Ambiente da Aleam acontece no dia 10 de junho e incentiva o descarte correto de materiais recicláveis e eletrônicos.

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CPAMA), realizará na quarta-feira (10 de junho), das 9h às 13h, o “Dia Verde na Aleam”, com a “Ação Sustentável para Coleta de Resíduos”.

A atividade acontecerá no hall dos elevadores da Casa Legislativa e será aberta ao público. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da reciclagem como ferramenta de preservação ambiental e geração de recursos econômicos.

Ação busca incentivar o descarte correto de resíduos

A presidente da CPAMA, deputada Joana Darc (União Brasil), destacou que a iniciativa busca ampliar a conscientização ambiental e estimular práticas sustentáveis no cotidiano da população.

“O principal objetivo do Dia Verde é conscientizar a população sobre a importância do descarte correto dos resíduos e incentivar práticas sustentáveis no dia a dia. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, a ação ajuda a reduzir a poluição, fortalece a reciclagem e promove a destinação adequada de materiais que poderiam causar impactos negativos à natureza”, afirmou.

Segundo a parlamentar, o projeto também fortalece a participação da sociedade em ações voltadas à sustentabilidade.

Projeto cresce a cada edição

Joana Darc ressaltou que a iniciativa foi criada em 2024 pela Comissão de Meio Ambiente da Aleam e vem ampliando seu alcance.

“Essa ação começou em 2024, por meio da Comissão de Meio Ambiente da Aleam, e vem crescendo a cada edição.

No primeiro ano, foram arrecadadas mais de uma tonelada de materiais recicláveis e eletrônicos. Já em 2025, o Dia Verde recolheu cerca de 500 quilos de resíduos em apenas um dia, demonstrando o engajamento da população e a importância de manter iniciativas como essa de forma permanente”, destacou.

Como participar da ação

Os interessados podem obter mais informações pelo Instagram da Comissão (@CPAMAAleam) ou pelo telefone (92) 3183-4458.

Além disso, a CPAMA funciona no 4º andar da Aleam e atende o público das 8h às 14h. O gabinete da deputada Joana Darc, localizado no 2º andar da Casa Legislativa, também recebe doações de materiais.

Materiais que podem ser entregues

Os resíduos arrecadados estão divididos em três categorias:

Recicláveis

Papéis;

Livros;

Apostilas;

Plásticos;

Garrafas de vidro;

Metais;

Ferro;

Isopor.

Eletrônicos

Monitores;

Impressoras;

Televisores;

Periféricos de computador;

Cabos;

Pequenos eletrodomésticos.

Ressignificáveis

Materiais que podem ser reaproveitados ou transformados em novos produtos;

Pilhas;

Cápsulas de café;

Caroços de tucumã.

Todos os materiais devem ser entregues limpos, secos e separados para facilitar o processo de coleta e destinação adequada.

(*) Com informações da Assessoria

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