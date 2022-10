David Almeida declara apoio a Bolsonaro no segundo turno

Manaus (AM) – O prefeito da capital do Amazonas, David Almeida (Avante), declarou apoio, nesta segunda-feira (10), ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Os dois se reuniram, em Brasília, para firmar aliança na corrida eleitoral, além de discutir sobre a Zona Franca de Manaus (ZFM).

No Palácio da Alvorada, David Almeida informou à imprensa seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Almeida relembrou que dialoga com o atual chefe do executivo desde quando Bolsonaro ainda era deputado.

“Eu já caminho com o presidente Bolsonaro desde 2015. Eu comungo dos pensamentos dele, eu sou cristão evangélico desde que nasci e defendo todos os princípios”, afirmou.

A decisão de David Almeida diverge do seu partido, que anunciou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O Avante caminha de um lado diferente, mas eu tenho a minha autonomia dentro do partido para poder escolher aquele que vai governar o nosso país pelos próximos quatros anos”, disse Almeida no Palácio do Planalto.

No primeiro turno, o prefeito de Manaus também não seguiu a escolha do partido. Em julho, o então candidato do Avante, André Janones, decidiu retirar sua candidatura para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No fim, o prefeito de Manaus declarou apoio à candidata Simone Tebet (MDB).

A Zona Franca de Manaus foi uma das pautas discutidas na reunião entre o prefeito da capital amazonense e o presidente, pois era o principal conflito entre ele. No pronunciamento de hoje, David Almeida afirmou que obteve “todas as respostas necessárias” sobre o principal modelo econômico da região durante a reunião com o Bolsonaro.

Ao longo dos meses, o Governo Federal publicou diversos decretos que reduziram o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A medida afetava diretamente a Zona Franca, visto que minava a competitividade do Polo Industrial. À imprensa, Bolsonaro afirmou, ao lado de David Almeida, que “A Zona Franca será preservada, como sempre foi em nosso governo”.

Nas redes sociais, o prefeito de Manaus David Almeida publicou um vídeo, nesta segunda-feira (10), ao lado de Jair Bolsonaro. Na gravação, Bolsonaro pediu apoio à sua candidatura e à reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil).

“Por Manaus, pelo Amazonas, e pela nossa Zona Franca, vamos estar juntos. A gente agradece mais empenho, e mais uma força para a gente garantir a nossa reeleição, e também do governador Wilson Lima para que Amazonas e o Brasil estejam, cada vez mais, iluminados”, declarou Bolsonaro.

Vitória no primeiro turno em Manaus

Com o apoio do prefeito David Almeida, a campanha de Bolsonaro espera uma ampliação de votos em Manaus, capital que deu vitória ao presidente no primeiro turno das eleições.

O resultado das apurações evidenciou o favoritismo de Bolsonaro em Manaus, assim como a preferência de grande parte do interior por Lula. O atual presidente registrou, na capital, 622.846 (53,55%) votos, em relação ao petista, que obteve 430.562 (37,02%) votos. Já no interior, Lula venceu em 58 dos 62 municípios.

A maior vantagem do ex-presidente foi no município de Barreirinha, a 330 quilômetros de Manaus, onde conseguiu 14.691 votos (89,19%), ante Bolsonaro com 1.207 votos (7,33%).

Bolsonaro garantiu mais votos apenas em três municípios do Amazonas. São eles: Apuí, Boca do Acre e Guajará. Dos 10 municípios com o maior número de eleitores, Lula venceu em nove, como Manacapuru, Itacoatiara, Maués, Iranduba, Parintins, Coari, Autazes, Tefé e Tabatinga.

Lula assegurou liderança no Amazonas com 1.019.684 (49,85%) dos votos válidos no primeiro turno das eleições, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apenas com sete pontos de diferença, logo atrás, Bolsonaro recebeu 880.198 (42,8% ) dos votos.

