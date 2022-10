PGJ abre seleção para credenciamento de estagiários de Direito no Amazonas

O estagiário de Direito do Ministério Público do Amazonas recebe bolsa mensal de R$ 1.173,56, mais auxílio-transporte de R$ 167,20, valores recentemente atualizados

Manaus (AM) – A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas torna pública a abertura de inscrição para o XXIII Exame de Seleção para o Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Estado do Amazonas.

O certame visa o preenchimento de 15 vagas existentes nas promotorias e procuradorias de Justiça, sendo duas vagas reservadas a pessoas com deficiência e cinco vagas reservadas a negros ou pardos, e, ainda, a formação de cadastro de reserva.

O processo seletivo inclui a realização de prova objetiva e prova subjetiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva terá duração de três horas e será realizada no dia 20/11/2022, das 09h às 12h, em ambiente on-line, com link a ser fornecido ao candidato via e-mail.

Dúvidas e informações gerais devem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected] ou por telefone, pelo número 3655-0753.

Confira aqui o edital do certame.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio de formulário disponível no endereço eletrônico, que pode ser acessado AQUI.

*Com informações da assessoria

