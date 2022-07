MPAM divulga gabarito preliminar da prova objetiva para estagiários de Direito

Manaus (AM) – O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) divulga, nesta segunda-feira (11/07), o gabarito da prova objetiva do XXII Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

O resultado preliminar da Prova Objetiva será publicado, no site do MPAM, no dia 12/07.

Recursos contra o resultado da prova objetiva devem ser enviados à Comissão, até as 14h do dia 14/07, por meio de petição digital e impressa, através do Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme modelo anexado no edital, sendo necessário um recurso para cada questão recorrida.

O resultado dos recursos será publicado até o dia 19/07.

O edital pode ser acessado no endereço: https://www.mpam.mp.br/images/Edital_Oficial_XXII_Exame_Sele%C3%A7%C3%A3o_Est%C3%A1gio_Direito_2022_a8154.pdf;

Confira aqui o gabarito.

*Com informações do Ministério Público do Amazonas

