Veja lista de convocação de selecionados para estágio em Direito no MPAM

MANAUS (AM) – A SubProcuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos divulgou esta semana, a primeira convocação do XXII Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Amazonas (MPAM). ( Veja listagem abaixo).
Os convocados devem encaminhar a documentação exigida no edital do certame para o e-mail <[email protected]>. O prazo para apresentação dos documentos vai até 23h59min do dia 25/08.
A lista dos documentos exigidos pode ser conferida neste link: <https://docs.google.com/document/d/16gi1VBgIckbQGwBAZs7lky3QLd6K9JDA/edit>
Segue a lista dos convocados:
AMPLA CONCORRÊNCIA
1 DAVID MAIA AMÂNCIO
2 NICOLLY DO NASCIMENTO ARAÚJO
3 SABRINA DE CASTRO CONCEIÇÃO
4 JOÃO VICTOR CRUZ GALVÃO
5 VITÓRIA SHELLRHONE-AMIZ PEREIRA VERAS
6 ANA BEATRIZ DIAS CARIA
7 THIAGO DE ASSIS FURTADO E SILVA
8 FERNANDO EDUARDO BATISTA DINELLY
9 CARLOS EDUARDO FERREIRA EDWARDS
10 PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO HAYDEN
11 VINÍCIUS FONSECA DA SILVA
12 THAYNÁ CRISTINA PINHEIRO AUZIER
13 JOSILANE AMORIM REIS
14 ARMANDO DE OLIVEIRA FREITAS NETO
15 LUIS EDUARDO SILVA DE SOUZA
16 FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA
17 THALITA CRISTINA DA SILVA E DAMASCENO
18 JOSÉ BRUNO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
19 VINÍCIUS FERNANDES BARBOSA
20 BRENNA CATARINA SILVA UCHÔA
21 NATÁLIA DA GLÓRIA MOTERANI
22 NATALIA GEOVANNA DUTRA DE SOUZA
23 GABRIEL FERREIRA EDWARDS
24 GABRIELLY BARRETO DOS SANTOS
25 KAMILLA TAVARES MARINHO
26 BRENDOWN TAVARES MONTEIRO SANTANA
27 RENATO COHEN RODRIGUES
28 LUANNY BHEATRIZ DA SILVA ALVES FIRMO
29 THAÍZA LOPES EVANGELISTA
30 BEATRIZ MATIAS LOPES
31 LORENA DE SOUZA TEIXEIRA PESSOA
32 AMANDA DANTAS FREIRE
33 PATRICIA KELLEM BARBOSA LIMA
34 RANNA GIOVANNA DE SOUZA ALVES
NEGROS OU PARDOS
1 THALISSON BRANDÃO DE SOUZA
2 VINÍCIUS MIGUEL SANTOS DE SOUZA
3 NICOLE COELY OLIVEIRA DA SILVA
4 LUANA BITTENCOURT VIEIRA NUNES
5 THALES ANTONIO CARDOSO PEREIRA
6 THULIO CAIO CARDOSO PEREIRA
7 JEAN MICHEL MESQUITA DE SOUZA
8 RÚBIA DE NAZARÉ CORREIA DIAS
9 CAROLINA COELHO MARTINS
10 VIVIANE MARQUES DA VEIGA
11 ALZENI DA SILVA DE SOUZA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
1 FÁBIO DA SILVA RICARTE
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