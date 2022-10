Ativistas jogam sopa de tomate em obra de Van Gogh, em Londres

Duas mulheres do grupo Just stop Oil lançaram duas latas de molho no quadro 'Sunflowers', na National Gallery, em Londres

Ativistas do grupo Just Stop Oil jogaram sopa de tomate no quadro “Sunflowers”, de Vincent Van Gogh, nesta sexta-feira (14), em uma galeria de Londres. O grupo, que tem feito protestos contra as mudanças climáticas na última quinzena na capital britânica, publicou em suas redes sociais imagens da manifestação.

Segundo o jornal “The Guardian”, duas mulheres entraram em uma sala da National Gallery e lançaram duas latas de sopa de tomate na obra, que está protegida por um vidro.

De acordo com a agência Reuters, a polícia local informou que “oficiais agiram rapidamente depois que ativista lançaram uma substância no quadro”. “As duas manifestantes foram detidas por crime de dano.”

No Instagram, o grupo questionou se “a arte vale mais que a vida, mais do que comida, mais do que justiça”.

Pouco depois a galeria se manifestou em suas redes sociais e informou que, além de lançar a sopa de tomate no quadro, a dupla se “colou” na parede na qual se encontra a obra de 1888. Ainda de acordo com o comunicado, os visitantes foram retirados da sala, e a polícia foi chamada.

“Há alguns pequenos danos no quadro, mas a pintura está ilesa. Duas pessoas foram presas”, informou a galeria.

*Com informações do G1

