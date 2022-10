Suspeito da morte de ex-líder comunitário morre após trocar tiros com a polícia em Manaus

Manaus (AM)- Kauã, conhecido como “vulgo menor” morreu na noite deste domingo (16) após intervenção policial em local não informado. Ele foi atingido com tiros no peito ao resistir a ordem de prisão.

Ele estava sendo procurado por matar o ex-líder comunitário Francisco Ribeiro Reis de 40 anos, a tesouradas no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi até o local onde o suspeito estava escondido.

Horas antes o suspeito havia feito uma transmissão nas redes sociais confessando o crime e apontado que matou por conta de uma dívida dívida R$ 4 mil.

Ainda conforme a polícia, Kauã teria atirado contra os agentes, que revidaram e acertaram o jovem com um tiro no peito.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais

Suspeito de matar Chiquinho do Coroado comemora em nova live

Homem é executado durante festa de aniversário no Jorge Teixeira

Homem é assassinado a terçadadas enquanto fazia sexo