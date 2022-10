Manaus (AM) – Mais uma morte foi registrada no bairro Jorge Teixeira. Um homem identificado como Antônio, de 31 anos, foi morto com mais de 10 tiros durante uma festa de aniversário, que ocorria em uma casa de festas na Avenida Tapajós, no bairro, localizado na Zona Leste de Manaus.

No momento do ocorrido, o homem estava com o filho no colo e só deu tempo de colocá-lo no chão.

Moradores da localidade alegaram que dois homens encapuzados em uma motocicleta se aproximaram do estabelecimento e efetuaram inúmeros disparos contra a vítima.

Antônio estava no estabelecimento comemorando o aniversário de um amigo.

“Chegaram e sabiam que ele estava aqui. Foram na direção dele e atiraram. O filho estava bem perto”, disse uma convidada da festa amedrontada com a violência.

A guarnição da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para a ocorrência e o corpo do homem foi removido por uma viaduto do Instituto Médico Legal – Departamento de Polícia Técnico-Científica (IML-DPTC).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Casal é assassinado a tiros dentro de carro de aplicativo no Jorge Teixeira

Homem é brutalmente assassinado com golpes de faca no Jorge Teixeira

Homem é morto com tiro no peito enquanto bebia com amigos em bar da Zona Leste de Manaus