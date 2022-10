Suspeito de matar “Chiquinho do Coroado” comemora e confessa crime em nova live

Manaus (AM) – Kauã, mais conhecido como “vulgo Menor”, que é suspeito de matar o ex-presidente do bairro Coroado, Chiquinho Ribeiro, fez outra transmissão ao vivo em suas redes sociais assumindo a autoria do crime neste domingo (16). Momentos antes de matar a vítima, o suspeito também havia feito uma live.

A vítima foi morta com tesouradas

Na live, Kauã afirma que “teve que matar” Chiquinho por conta de uma dívida de R$ 4 mil.

“Eu que matei ele com as minhas próprias mãos. Estou falando de cara limpa mesmo. Ele estava me devendo e quem deve não teme. Quem deve precisa pagar e ele pagou, pagou com a vida. Dei o prazo de dois meses para ele me pagar e ele não me pagou porque não quis”, disse na transmissão mais recente no Facebook.

‘Menor’ ressaltou ainda que não sente medo ou receio de ser morto e muito menos de ser preso, pois está se sentindo vingado pela morte.

Momentos antes do crime, o suposto autor do homicídio iniciou uma transmissão ao vivo no Facebook pessoal, no qual aparecia na residência da vítima e dizia que naquele momento iria matar alguém.

“Eu vou fazer o mal para uma pessoa que não tem nada a ver com a minha situação. Ao vivo e para todo mundo ver que o ‘bagulho’ é doido. Eu sou muito louco”, declara.

Família pede ajuda para localizar ex-esposa de Kauã

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a sogra de Kauã clamando para que a população ajude a encontrar Mikaelly Almeida, ex-esposa do suspeito, e o filho de ambos.

A mulher aparece desesperada em busca de resposta e com receio de que o mesmo que aconteceu com Chiquinho aconteça com ambos.

“Pelo amor de Deus, alguém me ajuda! Ela não sabia de nada e estava sem telefone. Os vizinhos me avisaram que ele apareceu aqui às 6h e levou ela a força para dentro do carro. Me ajudem a encontrar ela junto com o meu neto por favor. Ela não sabia de nada”, diz a mãe de Mikaelly Almeida.

Na mais recente transmissão ao vivo, o suspeito afirma que teria levado a ex-mulher e o filho para bem longe, no intuito de evitar que algo aconteça com eles.

Relembre o caso

Francisco Ribeiro Reis, mais conhecido como “Chiquinho Ribeiro”, de 40 anos, foi encontrado morto dentro da própria residência, localizada na Avenida Cristo Rei, no bairro Coroado.

Chiquinho foi presidente do bairro, localizado na Zona Leste de Manaus.

O homem foi encontrado pela irmã, por volta das 6h30, ainda agonizando. Ela chegou a acionar as equipes do Serviço se Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Chiquinho morava com a família.

O corpo de Chiquinho foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros foram acionados para apurar as causas da morte.

Edição Web: Bruna Oliveira

