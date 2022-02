Mulher é procurada por ordenar matar homem Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração na divulgação da imagem de Larissa Picanço de Freitas. Ela é procurada por envolvimento no homicídio de Marcus Magno. O crime ocorreu no dia 20 de setembro de 2021, na rua Belém, bairro Compensa, zona oeste.

Conforme a delegada Marília Campello, responsável pelo caso, Marcus teve um desentendimento com Larissa, envolvida com tráfico de drogas, e por esse motivo, ela teria ordenado que a vítima fosse executada.

Disque-denúncia

A autoridade policial pede que quem tiver informações acerca da localização do suspeito, entre em contato pelo número 181, da SSP-AM. “A identidade do informante será preservada”, garante a autoridade policial.

