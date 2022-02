Polícia do AM apreende armas e prende dois homens na zona Leste

Manaus (AM) – Policiais militares da Força Tática (FT) prenderam, entre a noite de segunda (21) e a madrugada desta terça-feira (22), dois homens, de 18 e 29 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, na zona leste de Manaus.

A primeira ocorrência foi registrada por meio de denúncia do linha direta, relatando que pessoas estariam com armas de fogo e comercializando drogas no beco Uirapuru, no bairro Ouro Verde.

Por volta das 23h10, uma guarnição chegou ao local e conseguiu identificar um suspeito, que ainda tentou fugir, mas foi capturado.

Na busca pessoal, foram encontradas duas armas, sendo uma espingarda calibre .16, numeração 3354; e uma arma de fabricação caseira calibre .12, com sete munições do mesmo calibre intactas.

Foram apreendidas ainda 20 trouxinhas de material entorpecente similar a oxi; uma porção pequena, três porções grandes e e 18 cigarros de maconha; dois rádios comunicadores; dois celulares; e uma balança de precisão.

Já na madrugada de hoje (22), uma guarnição deteve um homem em posse de uma arma de fogo e drogas, durante patrulhamento no bairro Tancredo Neves.

Com o indivíduo foram encontrados um revólver calibre .38; cinco munições do mesmo calibre intactas; 27 trouxinhas e duas porções de produto análogo a cocaína; e uma balança de precisão.

Os dois casos foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

