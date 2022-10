Papa Francisco pede que Nossa Senhora Aparecida proteja e cuide do povo brasileiro

Vaticano – Na audiência geral desta quarta-feira (26) na Praça São Pedro o Papa saudou os peregrinos de língua portuguesa, em especial aqueles que vieram de Salvador, Anicuns, Taubaté e São Paulo. Em seguida recordou a beatificação da menina Benigna Cardoso da Silva realizada na tarde da última segunda-feira, na cidade de Crato, Ceará.

Enfim o Papa dirigiu seu pensamento ao povo brasileiro pedindo a intercessão e a proteção de Nossa Senhora Aparecida contra o ódio e a violência.

Leia a manifestação do Papa:

Queridos irmãos e irmãs, anteontem, em Crato, no Estado brasileiro do Ceará, foi beatificada Benigna Cardoso da Silva, uma jovem mártir que, seguindo a Palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade. O seu exemplo nos ajude a ser generosos discípulos de Cristo. A vida do mundo depende do nosso testemunho coerente e alegre do Evangelho. Um aplauso à nova beata!

Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência.

Com informações do Vatican News

