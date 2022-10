Prefeitura debate 8 pautas na 10ª reunião do Fórum Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus

Manaus (AM) – Realizada a cada dois meses pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), a 10ª reunião do Fórum Permanente de Articulação com a Zona Franca de Manaus (FOPAZFM), garantiu oito pautas abordadas durante a tarde desta quarta-feira (26), no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), localizada no Distrito Industrial I, zona Leste da capital.

Com o objetivo de alcançar melhorias para o tripé da ZFM (indústria, comércio e agropecuária), no 10º Fórum foram debatidas pautas como a criação da lei municipal de incentivos fiscais para indústrias da Zona Franca; implementação de programa de compras regionais; revitalização do centro; reordenamento dos resíduos sólidos, entre outras.

“Estamos no tratamento de uma lei de incentivos a fim de reparar a zona franca, que antes dessa gestão, o município não incentivou, respeitando a legislação eleitoral. Também trouxemos algumas novidades como a questão ambiental, tendo em vista o discurso sobre sustentabilidade do prefeito David Almeida, e falamos de resíduos sólidos, sobre a legislação que preconiza o desenvolvimento econômico, além de pautas de regularização fundiária”

Além da Prefeitura de Manaus, outras entidades participaram de maneira integrada com diversas secretarias como a Semtepi, as secretaria municipais do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), além da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), de Agricultura e Pecuária (Faea), entre outras.

“Essa é a nossa 10ª reunião desde que foi implementada pelo prefeito David Almeida e nós temos mantido o calendário correto, realizando o FOPAZFM de dois em dois meses, e essa é a quinta deste ano. Os fóruns servem para trazer as demandas da ZFM para a Prefeitura de Manaus, onde antes existia um distanciamento histórico entre ambas, mas hoje temos diversas ações apresentadas que já foram resolvidas, inclusive pautas que a Semtepi anseia sobre os empreendedores rurais e a legislação ambiental que trabalha com resíduo sólido que vai trazer muitos benefícios para nossa cidade” , explica o subsecretário de assuntos operacionais da Semtepi, Gustavo Igrejas.

Durante a reunião, o coordenador-geral de assuntos internacionais e comércio exterior, Luís Frederico, ressaltou a importância do fórum para os avanços na cidade.

“O fórum é muito importante no momento para a cidade onde está a ZFM e a Suframa, o principal órgão regulador, que junto com o estado do Amazonas e federações nos dá a oportunidade de discutirmos, debatermos o futuro, analisando as vantagens futuras, aperfeiçoando processos e melhorando a gestão. Então, eu vejo que a prefeitura, por meio da Semtepi, tem feito um grande trabalho em frente à área de inovação e empreendedorismo, e na verdade, a superintendência é só uma parceira dessa reunião de debates” , declara.

