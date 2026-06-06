Dia dos Namorados

Estabelecimentos apostam em experiências para atrair casais e aumentar faturamento

O Dia dos Namorados promete aquecer os setores de gastronomia, hotelaria e entretenimento em Manaus. Para atrair consumidores, restaurantes, hotéis e motéis ampliaram a oferta de pacotes que combinam hospedagem, experiências gastronômicas, música ao vivo, decoração temática e serviços personalizados. A estratégia busca atender diferentes perfis de casais, elevar o ticket médio e impulsionar o faturamento em uma das datas mais importantes do calendário para o segmento de serviços.

Tradicionalmente entre os segmentos mais procurados durante o Dia dos Namorados, os motéis também se preparam para receber um volume maior de clientes na semana da celebração.

O setor costuma investir em decoração temática, cardápios especiais, suítes personalizadas e pacotes exclusivos para ampliar a permanência dos casais e aumentar o ticket médio. A estratégia inclui a diversificação de preços e a ampliação de opcionais para atender diferentes perfis de consumidores.

No motel Cê Ki Sabe, as opções variam conforme o nível de conforto das suítes. A suíte real, que conta com ar-condicionado, DVD, micro system com entrada USB, TV LED e wi-fi, tem valores a partir de R$ 75 por três horas. Já a suíte VIP custa R$ 85 pelo mesmo período.

Além disso, a suíte CKS inclui itens como chuveiro duplo, som bluetooth e TV de 42 polegadas, com valor de R$ 90 por três horas. Para quem busca mais comodidade, a suíte CKS com hidromassagem reúne todos os opcionais e custa R$ 100 por três horas. Os valores para pernoite permanecem os mesmos, com entrada a partir das 22h.

No Nirvana Motel, localizado na estrada do Turismo, todas as suítes oferecem ar-condicionado, canal erótico, frigobar, internet wi-fi, secador de cabelo, sistema de som e TV. As opções incluem a suíte duplex sem hidromassagem, com três ambientes, ducha dupla e home theater, por R$ 80 por três horas.

Já a suíte térrea com hidromassagem também custa R$ 80, enquanto a suíte duplex com hidro tem valor de R$ 70 pelo mesmo período. Para experiências mais completas, a suíte térrea com sauna e hidro chega a R$ 150 por três horas.

Já a suíte triplex reúne quatro ambientes, cascata, garagem para dois carros, hidromassagem, sauna, pole dance e solarium com teto retrátil. O valor é de R$ 280 por três horas.

Experiência gastronômica

Entre os empreendimentos que apostam na criação de experiências está o restaurante La Famiglia. Neste ano, a casa lançou a campanha “A Arte de Amar”, com uma proposta que vai além do jantar tradicional.

Segundo o proprietário, Elenildo Aguiar, a programação foi elaborada para proporcionar momentos marcantes aos clientes.

“Preparamos uma experiência completa para os casais, com ambientação especial, música ao vivo, registro fotográfico e uma série de ações pensadas para transformar a celebração em algo verdadeiramente inesquecível. Mais do que um jantar, queremos proporcionar uma experiência que seja lembrada por muitos anos”, afirma.

Os pacotes custam a partir de R$ 739,90 por casal e incluem mesa decorada, welcome drink, música ao vivo durante toda a noite, registro fotográfico, menu completo com entrada, prato principal, sobremesa e bebidas não alcoólicas, além de serviço de valet e uma lembrança exclusiva da data.

Foto: Divulgação |La Famiglia

A procura já supera as expectativas do empreendimento. “O Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes para o restaurante. Percebemos que os clientes estão buscando cada vez mais experiências completas e personalizadas para celebrar a ocasião”, destaca Aguiar.

A expectativa da empresa é registrar crescimento entre 20% e 30% em relação ao resultado obtido na mesma data do ano passado.

Hotelaria aposta em pacotes românticos e hospedagem diferenciada

O setor hoteleiro também projeta aumento na demanda. Os estabelecimentos investem em pacotes que unem hospedagem, gastronomia e decoração temática para atrair os casais.

Na rede Manaus Hotéis, os empreendimentos Adrianópolis All Suites, Saint Paul, Express Vieiralves e Millennium Shopping oferecem pacotes com hospedagem, café da manhã e jantar. As opções incluem decoração romântica nos apartamentos, rosa vermelha, quadro personalizado com foto do casal, roupões, pantufas, uma garrafa de Chandon Brut e late check-out.

Os valores variam entre R$ 626 e R$ 719 por casal, dependendo da unidade escolhida.

Foto: Divulgação Manaus Hotéis

Segundo a gerente de reservas da rede, Sandra Beatriz, a procura começou a crescer ainda em maio.

“Já havíamos fechado um grupo de casais para o hotel Adrianópolis, onde foram vendidos 15 pacotes românticos. Nossa expectativa é de crescimento na procura pelos serviços neste período”, afirma.

Além do jantar e da hospedagem, os hotéis passaram a agregar itens personalizados, como porta-retratos com fotos dos casais, para tornar a experiência ainda mais exclusiva.

Experiência completa atrai consumidores

No Tropical Executive Hotel, a aposta também está na oferta de experiências completas. Os pacotes incluem hospedagem em apartamentos decorados, jantar romântico com música ao vivo, espumante e café da manhã.

De acordo com a gerente comercial, Aline Viana, a cada ano a empresa busca oferecer a melhor experiência conforme o perfil e gosto do cliente.

“A procura pelos pacotes de Dia dos Namorados está bastante positiva e dentro das expectativas. Observamos um aumento no interesse dos casais em experiências completas, que unem hospedagem, gastronomia e momentos exclusivos”, destaca.

O hotel oferece duas modalidades de hospedagem. O apartamento superior, com decoração especial, bombons, jantar romântico, música ao vivo e Chandon Baby, custa R$ 1.715,44. Já o apartamento premium está disponível por R$ 1.797,04.

Para quem não pretende se hospedar, o empreendimento também disponibiliza um jantar romântico no restaurante, com decoração temática, música ao vivo e espumante incluso, por R$ 450 o casal, com bebidas cobradas separadamente.

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