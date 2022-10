Onde realizar teste rápido para Covid-19 em Manaus?

Manaus (AM) – AEm virtude do aumento de casos de pacientes com Covid-19 na capital, a Prefeitura de Manaus vem acompanhando a mudança no cenário epidemiológico da Covid-19 na capital e informa à população que 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que estão ofertando testes rápidos de antígeno para diagnóstico da doença na área urbana e em mais nove unidades na zona rural.

Veja na imagem abaixo onde encontrar os testes:

Pontos de testes rápidos de Covid-19

O serviço deve ser solicitado quando a pessoa estiver com os sintomas iniciais da doença (febre alta, dor de cabeça, tosse, dor na garganta e indisposição), por sete dias, no máximo.

Para receber o atendimento os usuários devem apresentar documento de identificação original com foto e Cartão Nacional de Saúde (SUS).

Os endereços e horários de atendimento das unidades de saúde que ofertam os testes rápidos podem ser conferidos pelo link: bit.ly/ubscovidmanaus